MITTWOCH, 9. NOVEMBER

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19 Uhr zum „Cafe Philosophicum“ in das Melarium in der Wasserzeile 13 ein. Isabella Farkasch liest aus ihrem Buch „Raunächte – Das Koch-Lesebuch“. Imkermeister Roland Berger lieferte wertvolle Informationen zum Thema Honig. Snacks aus der Epicur-Küche werden auch geboten.

Kritzendorf: Ab 19 Uhr stellt sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager in der Pizzeria Mera den Fragen der Kritzendorfer.

St. Andrä-Wördern: Bis 13. November findet eine Weihnachtsbuchausstellung im Pfarrsaal (Kirchenplatz 2) statt. Öffnungszeit: 8 bis 12.30 Uhr.

Tulln: Im Haus Loley (Bahnhofstraße 5) findet ab 18.30 Uhr der Vortrag „Fit durch den Winter mit der Ernährung nach den fünf Elementen der chinesischen Ernährungslehre“ statt. Info unter office@loley.at.

Tulln: Das Vokalensemble Lalá gibt ab 19.30 Uhr im Minoritenkloster/Atrium ein Konzert. Info unter

zawi@musikfabrik.at.

DONNERSTAG, 10. NOVEMB.

Klosterneuburg: Unter dem Titel „mit den Augen unseres Vaters“ zeigt Familie Höslinger ab 19 Uhr im Stadtmuseum historische Privatfotos von Klosterneuburg, die in den Jahren 1938 bis 1950 aufgenommen wurden.

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum English Conversation Circle, moderiert von Marion und Andrew, in die Pizzeria Castelnuovo ein.

Kritzendorf: Die Pfarre St. Vitus feiert ab 16.45 Uhr das Martinsfest. Treffpunkt: Kindergarten.

Scheiblingstein: Ab 19 Uhr stellt sich Bürgermeister Stefan Schmuckenschlager im Landgasthaus Scheiblingstein den Fragen der Bürger.

St. Andrä-Wördern: Von 8 bis 12.30 Uhr kann die Weihnachtsbuchausstellung im Pfarrsaal (Kirchenplatz 2) besucht werden.

Tulln: Im Festsaal der Sportmittelschule findet ab 19 Uhr der Vortrag „Winston Churchill – Staatsmann-Schriftsteller-Maler“ mit Bildeinspielungen von Karl Leonhard statt.

FREITAG, 11. NOVEMBER

Klosterneuburg: Es ist wieder soweit, Leopoldifest! Bis zum 15. November wird am Rathausplatz gefeiert. Das „Fasslrutschen“ ist von 10 bis 20 Uhr im Binderstadl möglich. Von 14 bis 18 Uhr findet der Kindernachmittag für Kinder und Jugendliche im Vergnügungspark statt. Neben den reduzierten Eintrittspreisen bei den diversen Betrieben an diesem Tag gibt es auch spezielle Angebote beziehungsweise Preisnachlässe auf bestimmte Speisen und Getränke. Von 14 bis 24 Uhr schenken auch heuer wieder die Klosterneuburger Winzer Wein in der Babenbergerhalle aus. Auch musikalisch wird einiges geboten. Den Auftakt macht heute von 15 bis 16 Uhr eine Live-Sendung von Radio NÖ „Radio 4/4“, ab

19 Uhr spielen die „Mostlandstürmer“.

Klosterneuburg: Ab 15.30 Uhr gibt es für Kinder das Puppentheater „Stoffels kleine Laterne“ in der Guten Stube (Wagnergasse 14) zu sehen. Info: www.märchen-und-mehr.at.

Klosterneuburg: Festliche Eröffnung der 31. Ausstellung der Klosterneuburger Kreativgruppe im Festsaal der Raiffeisenbank Klosterneuburg (Rathausplatz 7). Beginn: 18 Uhr.

Kritzendorf: Ab 17.30 Uhr findet der traditionelle Martinsumzug statt. Gestartet wird vom Vitusplatz.

Kritzendorf: „Maurizio Nuzzaci & Friends“ präsentieren ab 20 Uhr in der Pizzeria Mera italienische Lieder von Adriano Celentano bis Zucchero sowie Musik österreichischer Größen, Jazz Standards und französische Chansons.

St. Andrä-Wördern: Die Weihnachtsbuchausstellung im Pfarrsaal (Kirchenplatz 2) kann von 8 bis 12.30 Uhr besichtigt werden.

Tulln: Heinz Marecek präsentiert ab 19.30 Uhr im Danubium sein Programm „Das ist ein Theater“.

SAMSTAG, 12. NOVEMBER

Klosterneuburg: Ab 10 Uhr kann wieder über das Tausend-Eimer-Fass im Binder-stadl gerutscht werden. Der Vergnügungspark am Rathausplatz und die Weinkost in der Babenbergerhalle beginnen um 14 Uhr. Den Abend gestalten ab 19 Uhr „Austria 5“ in der Babenbergerhalle.

Klosterneuburg: Die Ausstellung der Klosterneuburger Kreativgruppe im Festsaal der Raiffeisenbank (Rathausplatz 7) kann von 14.30 bis 19 Uhr besucht werden.

Klosterneuburg: Angelika Niedetzky präsentiert ab 20 Uhr ihr Programm „Gegenschuss“ im Kellertheater Wilheringerhof. Karten beim Kulturamt unter kulturamt@klosterneuburg.at.

St. Andrä-Wördern: Von 9 bis 18 Uhr kann die Weihnachtsbuchausstellung im Pfarrsaal (Kirchenplatz 2) besucht werden.

St. Andrä-Wördern: Der Verein Dorfplatz St. Andrä Wördern lädt ab 12 Uhr zum

„1. Alternativen Leopoldimarkt“ auf den Dorfplatz/Novotnyhof. Informationen sind unter www.dorfplatz-staw.net zu finden.