MARIA GUGGING Die Adventzeit naht, und die ersten Weihnachtsmärkte öffnen ihre Pforten. So auch der Adventmarkt der Pfarre Maria Gugging. Am Samstag, 19. November können ab 15 Uhr bei Punsch und Weihnachtsköstlichkeiten die ersten Geschenke und Dekorationen gekauft werden, und am Sonntag, 20. November bereits ab 10 Uhr. Wagner

| NOEN, Wagner