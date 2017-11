Alle Veranstaltungen in der Region Klosterneuburg.

Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 22. NOVEMBER

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Vortrag „Als die Hl. drei Könige...“ mit Karl Malik in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Von 17.30 bis 19 Uhr wird im Caritas Pflegewohnhaus St. Leopold (Brandmayerstraße 50) darüber referiert, wie man sich im Alltag mit an Demenz erkrankten Menschen helfen kann.

Klosterneuburg: Die BK Dukes spielen ab 18 Uhr im Happyland gegen Mmcite Brno.

Maria Gugging: Die galerie gugging lädt zu ab 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „navratils künstlergästebuch“. Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten bis 14. Februar 2018 zu besichtigen.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat ab 15 Uhr geöffnet.

DONNERSTAG, 23. NOV.

Klosterneuburg: Um 15 und um 16.30 Uhr spielen Schneck und Co ihr Theaterstück „Die Omama im Apfelbaum“ für Kinder ab fünf Jahren im Kellertheater Wilheringerhof. Karten: kulturamt@klosterneuburg.at.

Kierling: Im Schneckenhaus Kierling findet von 15 bis 18.30 Uhr ein Weihnachtsbasar statt.

Weidling: Um 17 Uhr findet die Eröffnung des „WeihnachtsZaubers“ beim Heurigen Trat-Wiesner statt.

FREITAG, 24. NOVEMBER

Klosterneuburg: In der Babenbergerhalle findet von 9 bis 18 Uhr die Antik- und Kunstmesse statt.

Klosterneuburg: Die HBLA und BA für Wein- und Obstbau lädt von 9 bis 16 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein.

Klosterneuburg: Heute gibt es nochmals die Möglichkeit für Kinder ab fünf Jahren, das Theaterstück von Schneck und Co, „Die Omama im Apfelbaum“, um 15 und um 16.30 Uhr im Kellertheater Wilheringerhof zu sehen. Karten: kulturamt@klosterneuburg.at.

Klosterneuburg: Beim Weinbau Katzmayer-Oman präsentiert Itze seinen „Kalenda 2018“. Musikalisches Highlight ist die „Boring Blues Band“. Start: 19 Uhr.

Klosterneuburg: Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg lädt ab 20 Uhr zum offenen Tanzabend in die Jahnhalle (Jahngasse 17) ein. Informationen unter alfred.gieger@ aon.at oder 0664/612 1081.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr präsentiert Wolfgang Fifi Pissecker sein Programm „Fifi Fifty“ im Kellertheater Wilheringerhof. Karten sind beim Kulturamt unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.

Kierling: Von 15 bis 18.30 Uhr kann der Weihnachtsbasar im Schneckenhaus Kierling besucht werden.

Kritzendorf: Auftakt zum dreitägigen Adventmarkt im Hauerhof 99. Geöffnet ist täglich von 15 bis 20 Uhr.

Kritzendorf: „Der Winzer“ Peter Pscheidt lädt ab 18 Uhr zu Verkostung und Verkauf des Hefeabzugs 2017 in die Hadersfelderstraße 3 recht herzlich ein. Die Ausstellung der Werke von Gerhard W. Schmidbauer ist ebenfalls zu besichtigen. Anmeldung ist nicht erforderlich.

Weidling: Ab 15 Uhr wird beim Heurigen Trat-Wiesner zum „WeihnachtsZauber“ geladen.

SAMSTAG, 25. NOVEMBER

Klosterneuburg: Heute kann nochmals der „Tag der offenen Tür“ der HBLA und BA für Wein- und Obstbau von 9 bis 13 Uhr besucht werden.

Klosterneuburg: Von 10 bis 18 Uhr kann die Antik- und Kunstmesse in der Babenbergerhalle besucht werden.

Klosterneuburg: Nostalgiebahnfahrt mit dem „Blauen Blitz“ zur Adventeinstimmung nach Schiltern. Abfahrt Bahnhof Klosterneuburg-Kierling: 11.05 Uhr,

Ankunft Bahnhof Klosterneuburg-Kierling: 18.35 Uhr. Info/Buchungen: www.eisenbahnmuseum-heizhaus.com.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr präsentieren BlöZinger ihr Programm „Bis morgen“ im Kellertheater Wilheringerhof. Karten sind beim Kulturamt unter kulturamt@ klosterneuburg.at erhältlich.

Kierling: Die Aufführung der Kierlinger Pfarr Pawlatschen „Hin und Her“ kann ab 19.30 Uhr im Pfarrsaal besucht werden. Platzreservierung: kipptheater@ gmail.com oder 0680/ 3163390.

Kritzendorf: Auch heute kann der Adventmarkt im Hauerhof 99 von 15 bis 20 Uhr besucht werden.

Kritzendorf: Auch heute können beim „Der Winzer“ Peter Pscheidt von 18 bis 21 Uhr der Hefeabzug 2017 verkostet und gekauft und die Werke von Gerhard W. Schmidbauer besichtigt werden.

Maria Gugging: Die Pfarre Maria Gugging lädt ab 15 Uhr zum traditionellen Ad-ventmarkt in den Pfarrhof ein.

St. Andrä-Wördern: Eröffnung des traditionellen

„Hagenthaler Advent“. Von 16 bis 21 Uhr haben die Weihnachtsausstellung und der Adventmarkt im Kulturhaus geöffnet und das Hüttendorf von 16 bis 22 Uhr.

Weidling: Von 15 bis 21 Uhr lädt der Heurige Trat-Wiesner zum „WeihnachtsZauber“ ein.

SONNTAG, 26. NOVEMBER

Klosterneuburg: Die Antik- und Kunstmesse kann von 10 bis 17 Uhr besucht werden.

Kierling: Im Museum Kierling findet ab 10 Uhr die Vernissage der Verkaufsausstellung „Meine Welt“ mit Werken von Gerhard Fasching statt. Die Ausstellung ist zu den Öffnungszeiten bis 7. Jänner 2018 zu besichtigen. Weiters wird der „Advent-, Weihnachts- und Neujahrsmarkt“ eröffnet.

Kierling: Ab 16 Uhr spielen die Kierlinger Pawlatschen nochmals die Komödie „Hin und Her“ im Pfarrsaal. Platzreservierungen sind unter kipptheater@gmail.com oder ( 0680/3163390 möglich.

Kritzendorf: Noch einmal öffnet der Hauerhof 99 von 15 bis 20 Uhr für seinen Adventmarkt die Pforten.

Maria Gugging: Der Adventmarkt im Pfarrhof der Pfarre Maria Gugging kann nach der Hl. Messe von 10 bis 19 Uhr besucht werden.

St. Andrä-Wördern: „Hagen-thaler Advent“. Die Weihnachtsausstellung und der Adventmarkt im Kulturhaus sowie das Hüttendorf können von 16 bis 20 Uhr besucht werden.

Weidling: Der „WeihnachtsZauber“ beim Heurigen Trat-Wiesner kann ab 12 Uhr besucht werden.

MONTAG, 27. NOVEMBER

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt im Rahmen ihrer Vortragsreihe um 18.30 Uhr zum Vortrag „Die Mondträumer – Johannes Kepler und Jules Verne“ mit Christian Pinter in den Festsaal des Rathauses.

St. Andrä-Wördern: In Kooperation mit EU XXL Die Reihe Wanderkino im 21. Jahrhundert wird im Kulturhaus - Mainstreetsaal ab 19.30 Uhr der Film „Marie Curie“ gezeigt.

DIENSTAG, 28. NOVEMBER

Klosterneuburg: Im Rahmen der Treffen der Senioren der Stiftskirche Klosterneuburg hält Familie Chlebecek ab

15 Uhr den Vortrag „Norwegen – vom Fjord nach Oslo“ im Pfarrheim (Schiefergarten 1).

Klosterneuburg: Von 15.30 bis 18 Uhr bietet Rechtsanwältin Birgit Harold im Rathaus (1. Stock, Zimmer 100A) eine kostenlose Rechtsauskunft für Bürger der Stadtgemeinde Klosterneuburg an. Ausgenommen von der Beratung sind Rechtsauskünfte hinsichtlich Rechtssachen öffentlich-rechtlicher oder zivilrechtlicher Natur im Zusammenhang mit Belangen der Stadtgemeinde Klosterneuburg.

Klosterneuburg: Die Kinder der VS Anton Bruckner Gasse präsentieren in der Pfarre St. Leopold ihr „Kerzenlichtkonzert“.

Klosterneuburg: Die Literaturgesellschaft Klosterneuburg lädt ab 19 Uhr zur Lesung „Doch. Aber. Eine andere Welt ist möglich“ mit Armin Baumgartner, Patricia Brooks, Christian Futscher, Ilse Kilic und Fritz Widhalm in das Stadtmuseum ein.

MITTWOCH, 29. NOVEMBER

Klosterneuburg: Das Finanzamt bietet an mehreren Tagen im Jahr Unterstützung beziehungsweise Beratung bei Arbeitnehmerveranlagungen und Familienbeihilfeanträgen an. Heute kann der Dienst von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr im Rathaus, Kleiner Sitzungssaal (2. Stock), in Anspruch genommen werden.

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zur Farbfilmvorführung über die Wartburg in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Ab 19.30 Uhr findet der Vortrag „Riten und Bräuche in der Advent- und Weihnachtszeit“ mit Manfred Zeller im Albrechtsbergersaal der Pfarrkirche St. Martin statt.

Klosterneuburg: Gery Seidl präsentiert „Sonntagskinder“ ab 20 Uhr in der Babenbergerhalle.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat ab 15 Uhr geöffnet.

Tulln: In der Stadtbücherei Tulln findet ab 16 Uhr der Leserattenclub statt.