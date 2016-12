MITTWOCH, 7. DEZEMBER

Klosterneuburg: Am 10. Dezember findet der 20. Klosterneuburger Adventlauf in der Oberen Stadt statt. Beginn: 14 Uhr. Info und Anmeldung bis 7. Dezember: adventlauf.ulc-klosterneuburg.at oder www.fitlike.at.

Klosterneuburg: Mutter-Eltern-Beratung ab 11 Uhr bei der NÖ Gebietskrankenkasse (Kontrollarztzimmer), Hermannstraße 6.

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Vortrag „Auflösung BH-Wien Umgebung“ mit Andreas Strobl in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr präsentiert Florian Scheuba sein Programm „Bilanz mit Frisur“ im Kellertheater Wilheringerhof. Karten unter kulturamt@klosterneuburg.at erhältlich.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr treten Andy Lee Lang & The Spirit mit „Country Christmas“ in der Babenbergerhalle auf. Karten: kulturamt@ klosterneuburg.at oder 02243/444351.

Kierling: Mutter-Eltern-Beratung ab 8.30 Uhr im Pfarrhof Kierling.

Kierling: Das Weingut Familie Bauer lädt ab 18 Uhr zu „Adventfeuer mit Punsch & Maroni“ recht herzlich ein. Für gute Stimmung sorgen die „Gasser Buam“.

Maria Gugging: Ab 19 Uhr findet in der Pfarrkirche der „Maria Gugginger Advent“ mit anschließender Agape statt.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat von 15 bis 21 Uhr geöffnet.

Weidling: Mutter-Eltern-Beratung ab 13 Uhr im Ortszentrum, Schredtgasse 1.

DONNERSTAG, 8. DEZEMBER

Klosterneuburg: Bis 23. Dezember jeweils von 15.30 bis 20.30 Uhr hat der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz geöffnet. Wie jedes Jahr werden viele Attraktionen geboten. 15.30 Uhr Eröffnung Weihnachtsmarkt, 16 Uhr: Jagdhorngruppe des Jagdklubs, von 16 bis 20 Uhr: Kinderbetreuung (Brief ans Christkind und Basteln mit Buntpapier).

Klosterneuburg: Ab 17 Uhr spielen die BK Klosterneuburg Dukes im Happyland gegen die Redwell Gunners Oberwart.

Klosterneuburg: Der Club Epicur lädt ab 19.30 Uhr zum English Conversation Circle, moderiert von Marion und Andrew, in die Pizzeria Castelnuovo ein.

Kierling: Ab 16 Uhr findet das Adventsingen der Kierlinger Sängerrunde in der Pfarrkirche Kierling statt.

St. Andrä-Wördern: Im Mainstreetsaal/Kulturhaus St. Andrä liest von 18 bis 19 Uhr Frau Kaliwoda aus ihrem Buch „Fluchtspuren“.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat von 10 bis 21 Uhr geöffnet.

FREITAG, 9. DEZEMBER

Klosterneuburg: Die Vinothek Stift Klosterneuburg lädt von 9 bis 20 Uhr zum „Advent in der Vinothek“ recht herzlich ein. Geboten werden Verkostungen exzellenter Weine, Chutneys, Weingelees und anderer Spezialitäten sowie Punsch und Nussbrot. Ab 14 gibt es einen Weihnachtsbasar der Tagesheimstätte St. Martin.

Klosterneuburg: Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz hat von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. 15.30 Uhr: Höflein präsentiert sich, 16 bis 20 Uhr: Kinderbetreuung (Brief an das Christkind, Basteln mit Ton), 16.30 Uhr: Adventliedersingen mit dem Chor Weidling.

Klosterneuburg: Die Volkstanzgruppe Klosterneuburg lädt ab 20.30 Uhr zum offenen Tanzabend in die Jahnhalle (Jahngasse 17) ein.

Info unter alfred.gieger@ aon.at oder 0664/612 1081.

Kierling: Von 18 bis 20 Uhr kann der Weihnachts- und Neujahrsmarkt im Museum Kierling besucht werden. Ab 18.30 Uhr findet die Lesung „Advent in Kierling“ mit Hilde Philippi statt.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat von 15 bis 21 Uhr geöffnet.

Weidling: Von 15 bis 21 Uhr findet der „WeihnachtsZauber“ beim Heurigen Trat-Wiesner statt. Nähere

Informationen sind unter www.trat-wiesner.at zu finden.

SAMSTAG, 10. DEZEMBER

Klosterneuburg: Von 10 bis 18 Uhr werden bei einer Weihnachtsausstellung in der Babenbergerhalle Sonderstempel und Ansichtskarten von Klosterneuburg gezeigt. Von 12 bis 16 Uhr wird ein Sonderpostamt mit Sonderstempel und einer personalisierten Briefmarke abgehalten.

Klosterneuburg: Von 13 bis 20 Uhr wird in das Melarium (Wasserzeile 13) zu einem Adventmarkt geladen.

Klosterneuburg: Ab 14 Uhr findet der 20. Klosterneuburger Adventlauf in der Oberen Stadt statt.

Klosterneuburg: Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz hat von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. Heute findet keine Kinderbetreuung statt. 15.30 Uhr: Höflein präsentiert sich, 18.30 Uhr: Adventmusi mit den „Gasser Buam“.

Klosterneuburg: Ab 20 Uhr präsentieren Floh und Wisch „Hallo Christkind“ im Kellertheater Wilheringerhof.

Kritzendorf: Von 15 bis 20 Uhr kann der Adventmarkt im Pfarrhaus St. Vitus besucht werden.

St. Andrä-Wördern: Der „Hagenthaler Advent“ hat ab 15 Uhr geöffnet.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat von 10 bis 21 Uhr geöffnet. Um 18.30 Uhr startet der Perchtenlauf.

Weidling: Von 15 bis 21 Uhr lädt der Heurige Trat-Wiesner wieder zum „WeihnachtsZauber“ ein. Nähere Infos: www.trat-wiesner.at.

Weidling: Ab 16 Uhr findet ein „Orgel- und Akkordeonkonzert“ der Musikschule Klosterneuburg im Pfarrheim Weidling statt.

SONNTAG, 11. DEZEMBER

Klosterneuburg: Auch heute kann der Adventmarkt im Melarium von 13 bis 20 Uhr besucht werden.

Klosterneuburg: In der Stiftskirche findet ab 15 Uhr ein Adventkonzert mit dem Stadtchor Klosterneuburg statt.

Klosterneuburg: Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz hat von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. 16 bis 20 Uhr: Kinderbetreuung (Brief an das Christkind, Basteln zum Thema Stoff).

Klosterneuburg: Der epicur jazz club lädt ab 17 Uhr

zum Konzert des Kammerer OrKöster in die Galerie Kranister.

Kierling: Von 10 bis 18 Uhr wird zum 1. Weihnachtsmarkt im Pfarrhof Kierling geladen.

Kierling: Der Weihnachts- und Neujahrsmarkt im Museum Kierling kann von 10 bis 12 Uhr besucht werden.

Kritzendorf: Der Adventmarkt im Pfarrhaus St. Vitus hat von 10.30 bis 17 Uhr geöffnet.

St. Andrä-Wördern: Der „Hagenthaler Advent“ hat von 15 bis 20 Uhr geöffnet.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat von 13 bis 21 Uhr geöffnet.

Weidling: Von 15 bis 21 Uhr kann der „WeihnachtsZauber“ beim Heurigen Trat-Wiesner besucht werden.

Infos: www.trat-wiesner.at.

MONTAG, 12. DEZEMBER

Klosterneuburg: Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz hat von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. 16 bis 20 Uhr: Kinderbetreuung (Christbaumschmuck basteln, Basteln mit Ton), 16 Uhr: Kinderchor der VS Anton Bruckner Gasse.

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt um 18.30 Uhr zur Beamer-Projektion „Island – Vulkane, Wasserfälle und kochend heißes Wasser spritzt aus der Erde“ in den Festsaal des Rathauses.

Klosterneuburg: Der Kultursalon Wasserzeile lädt ab

19 Uhr zum Treffpunkt für Musik, Literatur und Gedankenaustausch ein. Reservierungen: kontakt@kultursalon-wasserzeile.at oder 0699/11021720.

Klosterneuburg: Ab 19.30 Uhr findet eine Meditationsgruppe im Albrechtsbergersaal (Pfarre St. Martin) statt.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat von 15 bis 21 Uhr geöffnet.

DIENSTAG, 13. DEZEMBER

Klosterneuburg: Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz hat von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. 16 bis 20 Uhr: Kinderbetreuung (Geschenk für Mama, Basteln mit Buntpapier).

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat von 15 bis 21 Uhr geöffnet.

MITTWOCH, 14. DEZEMBER

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Fotobericht „Mit den Augen unseres Vaters“ mit Maria Nebehayn in die Babenbergerhalle ein.

Klosterneuburg: Der Weihnachtsmarkt am Rathausplatz hat von 15.30 Uhr bis 20.30 Uhr geöffnet. 16 bis 20 Uhr: Kinderbetreuung (Christbaumkugeln be-

malen, Basteln mit Buntpapier), 17 Uhr: Weihnachtliche Volksmusik mit den „Kuchlschab’n“.

Klosterneuburg: Niklas Satanik lädt zum „Hang-Konzert“ in das Melarium (Wasserzeile 13) ab 19 Uhr recht herzlich ein.

Klosterneuburg: Im Rathaus findet ab 19 Uhr der Vortrag „Fröhliche Weihnachtszeit? Diabetes, Cholesterin, Übergewicht und Bluthochdruck – ein gefährliches Quartett. Das Neueste zu Prävention und Therapie des metabolischen Syndroms und Typ II Diabetes“ von Michael Klecka statt.

Klosterneuburg: Klaus Eckel präsentiert ab 20 Uhr „Zuerst die gute Nachricht“ in der Babenbergerhalle. Karten sind im Kulturamt unter kulturamt@ klosterneuburg.at erhältlich.

Kierling: Ab 16 Uhr lädt der Kierlingerhof zur Weihnachtsfeier ein.

Tulln: Das „Tullner Adventdorf“ am Hauptplatz hat von 15 bis 21 Uhr geöffnet.