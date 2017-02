Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 15. FEBRUAR

Klosterneuburg: Der Seniorenbund Niederösterreich, Ortsgruppe Klosterneuburg, lädt ab 15.30 Uhr zum Vortrag „Leptis magna – die eindrucksvolle römische

Ruinenstadt am Mittelmeer in Libyen“ mit Familie Chlebecek in die Babenbergerhalle recht herzlich ein.

Klosterneuburg: Ab 19.30 Uhr kickt die SG Klosterneuburg im Testspiel im Happyland gegen Siemens Großfeld.

Maria Gugging: Die galerie gugging lädt ab 19 Uhr zur Vernissage der Ausstellung „franz kamlander & co: ‚viechereien‘.

DONNERSTAG, 16. FEBRUAR

Klosterneuburg: Ab 17 Uhr findet im Schiefergarten der Vortrag zur Vorbereitung auf den Weltgebetstag der Frauen „Habe ich dir Unrecht getan? Frauen von den Philippinen laden ein“ von Gertraud Höslinger statt.

Klosterneuburg: Die Vinothek des Stifts lädt ab 19 Uhr zur „Ladies only“ Weinverkostung. Info/ Anmeldung: 02243/ 411548.

Klosterneuburg: Ab 19 Uhr hält Karl Brunner, Direktor des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, den Vortrag „Die biederen Leute der Neuen Burg“ im Augustinussaal des Stifts.

Maria Gugging: Ab 19 Uhr stellt sich der Verein „Die Kierlingtaler“ in der Pizzeria La Strada vor.

Weidling: Die Volkshochschule Urania lädt ab 18.30 Uhr zur Beamer-Projektion „Französische Atlantikküste – von Nantes bis Roscoff“ mit Veronika und Günter Dörfler in das Ortszentrum Weidling ein.

FREITAG, 17. FEBRUAR

Klosterneuburg: Von 14 bis 18 Uhr gibt es die Möglichkeit, den Flohmarkt im Martinskeller der Pfarre St. Martin zu besuchen.

Klosterneuburg: Ab 14.30 Uhr findet im Pfarrheim der Pfarre St Leopold das Jungscharfaschingsfest statt.

Klosterneuburg: In der Evangelischen Kirche (Franz-Rumpler-Straße 14) findet ab 19 Uhr ein Gitarrenkonzert der Musikschule Klosterneuburg statt.

Klosterneuburg: Ab 20.09 Uhr wird im Landgasthof Windischhütte zum Volksmusikstammtisch geladen.

SAMSTAG, 18. FEBRUAR

Klosterneuburg: Von 10 bis 18 Uhr kann der Flohmarkt der Pfarre St. Martin besucht werden.

Maria Gugging: Die Kinderfreunde Maria Gugging laden ab 15 Uhr zum Kinderfasching in das Volksheim recht herzlich ein.

SONNTAG, 19. FEBRUAR

Klosterneuburg: Heute hat der Flohmarkt der Pfarre St. Martin von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Klosterneuburg: Ab 17 Uhr spielen die BK Klosterneuburg Dukes im Happyland gegen den WBC Raiffeisen Wels.

MONTAG, 20. FEBRUAR

Klosterneuburg: Die Volkshochschule Urania lädt im Rahmen ihrer Vortragsreihe um 18.30 Uhr zur Beamerprojektion „Außergewöhnliche Kulturstätten – Land und Leute der Kupferstadt BOR“ mit Christine und Friedrich Chlebecek in den Festsaal des Rathauses.

DIENSTAG, 21. FEBRUAR

Klosterneuburg: Beim Seniorennachmittag im Pfarrheim des Stifts Klosterneuburg (Schiefergarten 1) präsentieren ab 15 Uhr Diakon Anton und Emmi Schmid „Die Schöpfungsgeschichten“.

Kritzendorf: Von 19 bis 20.30 Uhr kann in der Pfarre St. Vitus an einer Zen Meditation teilgenommen werden. Informationen bei Martini Rieser unter 0677/ 61951553.