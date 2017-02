Spaziergänger machten vergangene Woche eine unliebsame Begegnung mit toten Schwänen. Sie zeigten dies bei der Polizei an. Die Beamten sammelten die Kadaver ein und übergaben diese den Behörden. Es erfolgte eine ernüchternde Diagnose: Die Schwäne hatten die Vogelgrippe.

„Die Grippe ist weder auf den Menschen noch auf Hund oder Katze übertragbar“, leitet der Amtstierarzt des Bezirks Tulln, Christoph Hofer-Kasztler, das Gespräch mit der NÖN ein.

"Dieser Virus ist lediglich von Vogel zu Vogel übertragbar. In Niederösterreich sind sonst nur in Gmünd noch zwei Fälle bekannt.“ Christoph Hofer-Kasztler, Amtstierarzt

„In den letzten eineinhalb Wochen haben wir insgesamt drei tote Schwäne einsammeln müssen und diese den Behörden übergeben“, erklärt Klosterneuburgs Polizei-Inspektionskommandant Georg Wallner. Hofer-Kasztler wurden aus Klosterneuburg insgesamt sieben Schwäne übergeben. „Wir haben diese in der Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung in Mödling untersuchen lassen. Vier davon sind Influenza positiv“, beklagt Hofer-Kasztler.

Bei dieser Art von Influenza handelt es sich um den H5N8-Virus . „Dieser Virus ist lediglich von Vogel zu Vogel übertragbar. In Niederösterreich sind sonst nur in Gmünd noch zwei Vogelgrippe-Fälle bekannt“, erklärt Hofer-Kasztler. In Klosterneuburg bestünde keine große Gafahr, dass sich der Virus auch auf Hausvögel ausbreiten könnte. „Es gibt nur sehr wenige Hühnerhalter, und die sind schon bestens auf die drohende Vogelgrippe vorbereitet“, kann Hofer-Kasztler berichten.

Baldiger Frühling gibt Mut zur Hoffnung

Außerdem stehe das Ende der Vogelgrippe bereits in Aussicht. „Die Vögel sterben nicht grundsätzlich an der Grippe, sondern an der Schwächung. Der Winter war streng und lang. Die Wasservögel fanden lange Zeit kein Futter und wurden so immer schwächer“, erklärt Hofer-Kasztler.

Durch den bevorstehenden Frühling und die somit erleichterte Futtersuche sollten die Schwäne wieder zu Kräften kommen und so nicht mehr allzu anfällig für die Grippe sein. Dennoch ist Vorsicht angebracht. Die toten Vögel wurden am Treppelweg entlang der Donau auf Höhe des Industriegebietes entdeckt. Hofer-Kasztler spricht von einem Vogelgrippe-Hotspot in Klosterneuburg. Vor allem auch im Bereich der Pionierinsel.

„Sollte einem Spaziergänger weitere Kadaver auffallen, soll sie die Person den genauen Standort merken und diesen der Polizei mitteilen“, hofft Hofer-Kasztler auf besondere Aufmerksamkeit bei der Bevölkerung. „Wir kommen dann, holen das tote Tier ab und übergeben es den Behörden“, erklärt Georg Wallner, der auch die Nummer der Polizei bekannt gibt, nämlich 059 1333 220100.