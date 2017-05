Genug Raum in der schulfreien Zeit – das verspricht der neue Hortbereich der Volksschule Kierling. Aufgrund der steigenden Anzahl an Kindern, die auch nach Unterrichtsschluss in der Volksschule lernen, Hausübung schreiben oder spielen, wird mehr Platz für die Nachmittagsbetreuung geschaffen.

Zwei weitere Horträume entstehen dort, wo früher die Schulwartwohnung war. Um 110.000 Euro werden diese Räume umgebaut, der Startschuss für die Sanierung soll bald fallen. „Die Kierlinger Volksschulkinder dürfen sich auf einen neuen modernen Hortbereich freuen“, garantiert Bildungsstadträtin Maria-Theresia Eder, die gemeinsam mit Ortsvorsteher Johann Fanta und Direktorin Barbara Knoll die neuen Räume besichtigt hat.

Und weiter: „Die Gestaltung der Freiräume für Kinder und die ständige Adaptierung in den Schulen ist ein wichtiger Schlüssel für das optimale Lernen in unseren Klosterneuburger Schulen“, so Eder. Und gleichzeitig sollen die Räume eine entsprechende Entspannung in den lernfreien Zeiten gewährleisten.