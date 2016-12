Mehr Sport, gesündere Ernährung, Laster aufgeben, sparen, mehr Zeit für Freunde und Familie. Statistisch stehen diese Ziele am häufigsten auf der Vorsatz-Liste von Herr und Frau Österreicher. „Im nächsten Jahr wird alles anders“, schwört man in der Silvesternacht, feuchtfröhlich und motiviert vom kalten Sprudel. Doch englische Forscher holen die Träumer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück: Eine Studie zeigt nämlich, dass rund 90 Prozent scheitern.

Wer zu den erfolgreichen zehn Prozent gehören und den inneren Schweinehund heuer wirklich überwinden will, sollte vor allem eines tun: Das Wörtchen „nicht“ meiden. „Das kann das Gehirn nämlich nicht verarbeiten“, erklärt Lebenscoach Thomas J. Nagy, „wenn ein Raucher beispielsweise an ,Nicht rauchen‘ denkt, denkt er automatisch an eine Zigarette, weil das ,nicht‘ im Kopf wegfällt.“

Positiv denken und geduldig sein

Sinnvoller wäre es, wenn ein positiver Anreiz in den Gedanken schwirrt. „Statt ,Nicht Rauchen‘ sollte man zum Beispiel an ,Schmackhafter Küssen‘ denken“, rät der Klosterneuburger schmunzelnd. Entscheidend bei der Einhaltung von Vorsätzen ist auch, warum man sich diese überhaupt vorgenommen hat. Nagy: „Man muss die richtige Motivation finden. Ein 85-jähriger Mann kann fließend Mandarin lernen, wenn die Motivation stimmt – etwa, wenn er eine rüstige Chinesin kennenlernt.“

Nicht nur positive Gedanken führen zum Ziel, manchmal ist Geduld gefragt. „Bleiben wir bei Rauchern. Wer den Zigarettenkonsum reduziert, entwöhnt den Körper“, so der Lebens-coach. Schon ein 14-tägiger Verzicht verringere das Verlangen nach Tabak – oder auch Schokolade. Nagys Tipp zum langsamen Entzug: „Man muss überlegen: ,Ist es mir diese eine Zigarette oder das eine Schoko-Stück jetzt wirklich wert?‘ Dann ist Rauchen oder Naschen zwar

eine Option, aber ich nutze sie nicht.“

Doch auch dieser Tipp hilft nichts, wenn der Vorsatz-Halter nicht hundertprozentig dahinter steht – und genau da birgt das neue Jahr das Scheiter-Risiko, wie Nagy zu bedenken gibt: „Wenn man wirklich aufhören möchte zu rauchen, sollte man jetzt, hier und heute aufhören und nicht auf einen magischen Termin warten.“