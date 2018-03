Letzte Woche ging die Meldung durch die Sozialen Netzwerke: In Höflein ist ein Kind von zwei unbekannten Männern aus einem Auto heraus angesprochen worden. In diesem Fall reagierte das Kind richtig und lief einfach weg.

„Deine Mama hatte einen Unfall, ich muss dich jetzt zu ihr bringen“ – So oder ähnlich versuchen immer wieder Menschen, Kinder anzusprechen. Auch wenn über den aktuellen Fall, der letzte Woche im Internet beschrieben wurde, wenig bekannt ist und auch Ortsvorsteher Manfred Hoffelner darüber noch nichts wusste, ist es trotzdem ratsam, mit seinen Kindern über das richtige Verhalten in einer solchen Situation zu reden. Dafür hat auch das Landeskriminalamt NÖ Verhaltensregeln aufgestellt. Und an die Eltern hat die Polizei auch eine Bitte: Sofort den Notruf verständigen – und keine Panikmache im Internet!