Wer momentan mit der Schnellbahn von Wien nach Klosterneuburg kommt und dann mit dem Stadtbus weiterfahren will, muss entweder sehr schnell sein oder viel Geduld mitbringen. Denn nach einem Fahrplanwechsel sind die Stadtbusse und die Schnellbahn nicht mehr aufeinander abgestimmt. Dies soll sich allerdings Anfang nächsten Jahres ändern.

„Sind blöd abgestimmt“

Die Linien 202 und 203 fahren planmäßig eine beziehungsweise zwei Minuten früher ab, als der Zug aus Wien beim Bahnhof Kierling hält. Die Busse der Linien 201 und 204 können Fahrgäste nur mit sehr viel Glück noch erreichen. Dies verärgert viele Passagiere. Auch Verkehrsstadtrat Johannes Kehrer (PUK) ist dies bewusst.

Änderung soll Anfang 2017 kommen

„Das stimmt, momentan sind die Stadtbusse und die Züge der ÖBB blöd abgestimmt“, bestätigt Kehrer. Der Grund dafür war ein Fahrplanwechsel. Dieser wurde von der ÖBB erst bekannt gegeben, als der neue Fahrplan für die Stadtbusse bereits im Druck war. Die Stadtbusse sind derzeit auf die anderen Buslinien, die in Klosterneuburg Halt machen, abgestimmt und nicht mehr auf die Schnellbahnzüge, die aus Wien kommen. Dies will Kehrer allerdings Anfang nächsten Jahres ändern. „Ich habe schon mit VOR gesprochen. Anfang 2017 sollen die Abfahrtszeiten der Stadtbusse nach hinten geschoben werden“, so Kehrer.

Allerdings wird es 2018 noch weitgehendere Veränderungen bei den Stadtbussen geben. „Das neue Stadtbus-Konzept soll 2018 kommen. Dann werden sich nicht nur die Strecken der Linien ändern, sondern die Stadtbusse werden dann auch genau abgestimmt sein“, erklärt Kehrer.