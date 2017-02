Groß war die Freude vor rund eineinhalb Jahren, als es im Zentrum von Weidling die Familie Zeillinger gewagt hat, einen Greißler zu eröffnen. Ebenso groß ist nun die Enttäuschung: „Wir haben uns entschlossen, bis Mitte März zu schließen“, gibt Geschäftsführerin Alexandra Zeillinger traurig bekannt.

Was muss so ein Greißler alles bieten? – Brot und Gebäck, Milch, Grundnahrungsmittel und vielleicht noch das eine oder andere Schmankerl. Das Angebot der Familie Zeillinger ging stets darüber hinaus. „Wir haben eine gemütliche Kaffee-Ecke, haben spezielle Angebote in unser Sortiment aufgenommen und sogar noch eine kleine, aber feine Zeitungs- und Magazin-Ecke aufgestellt“, kann sich Greißlerin Alexandra Zeillinger nicht erklären, warum das Angebot in Weidling nicht angenommen wurde.

Nachnutzung des Gebäudes überlegt

In die gleiche Kerbe schlägt Gemeinderat Martin Trat: „Ich bin fast ein wenig enttäuscht, dass die Weidlinger die Greißlerei nicht genutzt haben.“ Es ist hell, freundlich, wirklich gepflegt und der Verkauf äußerst charmant. Dennoch zog es die Weidlinger eher zum Diskonter oder zu einem Supermarkt. „Es kann viele Gründe haben, warum ein Geschäft nicht funktioniert, aber den Zeillingers kann man wirklich keinen Vorwurf machen“, ist Trat betrübt, dass der Greißler schließen muss. „Leider ist es mir nicht gelungen, Weidling von gesunden und nachhaltig produzierten Bio-Lebensmitteln zu überzeugen“, so Zeillinger.

Über die Nachnutzung des Gebäudes gibt es in der Zwischenzeit schon Pläne. „Es wird derzeit geprüft, ob die Räumlichkeiten für eine weitere Kindergartengruppe geeignet wären“, verrät Martin Trat. In den nächsten Jahren werde eine größere Anzahl von Kindergartenkindern erwartet. „Wir wollen daher schon vorbereitet sein“, schließt Trat.