Nacht in Tracht: Zeigt her Eure Wadeln! .

Das lassen sich die Weildinger selbstverständlich nicht entgehen. Als Attraktion fungierten die „Schuhplattler“, die die Stimmung neben der Band „Soundbox“ so richtig einheizten. Gefeiert wurde bis in die frühen Morgenstunden, wie das eben so üblich ist bei der Nacht in Tracht.