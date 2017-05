Vierfaches Fest: Feuerwehr packt an .

Wenn die Freiwillige Feuerwehr Weidling ein Fest feiert, dann aber gleich ordentlich. Über 600 Menschen waren gekommen, um gleich einem vierfachen Anlass beizuwohnen. Die Feuerwehr feiert heuer 140-jähriges Bestehen, das neue Feuerwehrhaus sowie ein neues Löschfahrzeug mussten gesegnet werden und obendrein wurde auch noch im Rahmen einer Florianifeier dem Schutzpatron gedacht.

„1874 und 1875 gab es größere Hausbrände im Ortsgebiet. Das war ausschlaggebend für die Gründung der Freiwilligen Feuerwehr Weidling, am 10. Juli 1877“, eröffnete Kommandant Wolfgang Pötsch die Feierlichkeiten. Mit dem neuen Feuerwehrhaus sei nun ein weiterer Meilenstein gesetzt worden.

Auszeichnungen: Ehre wem Ehre gebührt

Die Wichtigkeit der Feuerwehren und der vielen freiwilligen Helfer, betonten Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Stefan Schmuckenschlager in ihren Reden. „Die Feuerwehrler packen überall mit an und so ein Engagement gehört auch seitens der Gemeinde unterstützt“, sagte etwa Schmuckenschlager.

Die Festmesse zelebrierten Generalabt Bernhard Backovsky gemeinsam mit Weidlings Pfarrer Hugo Slaattelid. Umrahmt wurde die Messe vom Gospel- und Kirchenchor Weidling sowie der Stadtkapelle Klosterneuburgs.

Danach wurden noch neue Feuerwehrmitglieder angelobt und verdiente Mitglieder durch den ehemaligen Bezirkskommandanten von Wien-Umgebung Peter Ohniwas ausgezeichnet. Darunter Gerald Mathuber der ehrenhalber den Verwaltungsrat verliehen bekommen hat. „Ehrenhalber deshalb weil es den Bezirks Wien-Umgebung nicht mehr gibt“, erklärt Wolfgang Pötsch. Das Verdienstzeichen 3. Klasse des Landesverbandes NÖ wurde Andre Stöber verliehen.

Wolfgang Pötsch ließ es sich dann natürlich auch nicht mehmen die Patinnen für das neue Feuerwehrhaus Annemarie Sedelmayer sowie seine Gattin Heide Pötsch mit Blumen zu beschenken. Architekt Werner Stöber erhielt für seine Patenschaft für das neue Feuerwehrauto ebenfalls ein Geschenk. Nach dem offiziellen Teil lud Martin Trat zu einem Sektempfang ein und die Freiwillige Feuerwehr Maria Gugging versorgte die hungrigen Mägen mit ihrer Gulaschkanone.