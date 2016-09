Ein Mann packte den Burschen am vergangenen Freitag in der Katastralgemeinde Weidling von hinten am Rucksack und Oberkörper und riss ihn zu Boden. Der Täter versetzte dem Opfer einen Fußtritt an der Hüfte und flüchtete, berichtete die Polizei am Dienstag. Die Beute machte lediglich einige Münzen aus.

Das Kind wurde bei dem Vorfall am 16. September kurz vor 15.30 Uhr in der Rathgasse nicht verletzt, erlitt jedoch einen großen Schock. Eine Fahndung nach dem Täter blieb ohne Erfolg.

Bei dem Gesuchten handelt es sich laut Personenbeschreibung um einen 1,75 bis 1,90 Meter großen Mann. Er trug eine dunkle Hose mit Kunststoffknopf mit roter Knopfeinfassung, ein blaues T-Shirt und schwere Schuhe, ähnlich wie Arbeits- oder Wanderschuhe. Zeugen des Überfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Klosterneuburg (Tel. 059133-3220) zu melden, ebenso erbeten sind sachdienliche Hinweise zum Täter.