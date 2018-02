Alkolenker lieferte Polizei wilde Verfolgungsjagd .

Ein 38-Jähriger ist in der Nacht auf Donnerstag vor der Polizei bis nach Klosterneuburg geflüchtet, nachdem er am Währinger Gürtel in Wien angehalten und kontrolliert worden war. Der Alkovortest hatte bei dem Mann zuvor mehr als zwei Promille Alkohol ergeben. Die Verfolgungsjagd endete in einem Wald, wo sich der Lenker - offenbar nach einem Telefonat mit seinem Vater - schließlich stellte.