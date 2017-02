Seit dem 1. Jänner werden keine Autokennzeichen mit dem Kürzel „WU“ mehr vergeben. Das gilt auch für Wunschkennzeichen. Der Grund: Die Auflösung des Bezirks Wien Umgebung. Dass den Klosterneuburgern das nicht schmeckt, zeigen nackte Zahlen. 297 Bewohner des alten Bezirks haben in den letzen drei Monaten vor Jahreswechsel ein Wunschkennzeichen beantragt und bekommen. Davon alleine aus Klosterneuburg 146. Im Vergleich zum Vorjahr waren es 19.

Seit dem Jahresende 2016 gibt es den Bezirk Wien-Umgebung nur mehr in den Geschichtsbüchern. Die Babenbergerstadt wurde verwaltungstechnisch nach Tulln verlegt und verliert daher ihren Titel Bezirkshauptstadt. Praktisch hat das die Auswirkung, dass es in Klosterneuburg nur mehr eine BH-Außenstelle gibt und dass alle neu zugelassenen Autos ein „TU“-Kennzeichen haben müssen.

Run auf WU-Wunschkennzeichen

Diesem Umstand ist es zu verdanken, dass es in den letzten drei Monaten des Vorjahres einen wahren Run auf WU-Wunschkennzeichen gab. Den Run auf WU-Wunschkennzeichen bestätigt auch die Bezirkshauptmannschaft in Tulln. 297 Bewohner des alten Bezirks Wien Umgebung wollten sich aber partout nicht von ihren Kennzeichen trennen. Das Kürzel „WU“ wird indes nicht so leicht von Niederösterreichs Straßen verschwinden.

„Kennzeichen bleiben so lange gültig, bis das dazugehörige Fahrzeug seine Zulassung verliert“, klärt Tullns Bezirkshauptmannstellvertreter Josef Wanek auf. Ab 1. Jänner haben also alle neu zugelassenen Fahrzeuge ein „TU“ auf ihrer Nummerntafel stehen. Die letzte Möglichkeit ein Wunschkennzeichen mit „WU“ zu ergattern haben daher viele knapp vor dem Jahreswechsel genützt.

BezirkshauptmannstellvertreterJosef Wanek gab der NÖN Auskunft über den Ansturm auf die letzten WU-Wunschkennzeichen. | NOEN, BH Tulln

Wer jetzt ein WU-Wunschkennzeichen besitzt, darf es 15 Jahre – sofern das Fahrzeug nicht abgemeldet wird – behalten. Wird nach dieser Zeit um Verlängerung auf weitere 15 Jahre angesucht, verschwindet das „WU“. Wanek: „Nach der derzeit gültigen Rechtslage ist das so, aber wer weiß, was in 15 Jahren ist?“ Aus „WU NSCH1“ würde dann „TU NSCH1“ werden, und das ist sicher nicht im Sinne des Wunschkennzeichennehmers.

„KG“: Man darf noch hoffen

Von den 146 Klosterneuburgern, die am WU-Kennzeichen festhalten, glauben sicher nicht viele, dass Klosterneuburg ein eigenes Kennzeichen bekommt. Ausschließen kann man es aber zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Die NÖ Landesregierung hält sich da bedeckt, Bürgermeister Stefan Schmuckenschlagers Wunsch zu erfüllen.

Wer da eine Entscheidung treffen kann, wird zwischen dem Verkehrsministerium und der Landesregierung hin- und hergeschoben.

Aber vielleicht setzt man ja auch auf Zeit. Schließlich haben die Klosterneuburger auch erst nach geraumer Zeit den Wechsel von „N“ auf „WU“ verkraftet.