Beratungen, Gruppenarbeiten, Konfliktmoderationen, längerfristige Begleitungen und Krisenintervention – dafür ist „x-point“ an vier Klosterneuburger Schulen eine Anlaufstelle. Die Unterstützung ist kostenlos, freiwillig und vertraulich.

Ein- bis zweimal pro Woche kommen Alexandra Albrecht und Mina Wodaczek in die Schule. Am BG/BRG Klosterneuburg, in der NMS Langstögergasse, in der NMS Hermannstraße und in der Allgemeinden Sonderschule stehen sie Schülern, Eltern und Lehrern als Ansprechpartner zur Seite.

Finanziert wird die Sozialarbeit vom Land NÖ, den schulerhaltenden Gemeinden, dem

Lions Club Babenberg Klosterneuburg und den Rotariern Klosterneuburg.