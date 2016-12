Wenn ein Grüner und ein Blauer um das höchste Amt in Österreich rittern, liegt es in der Natur der Sache, dass erbittert gefightet wird. Das schlägt sich auch auf kommunaler Ebene nieder. So findet FPÖ-Stadtrat Josef Pitschko nicht gerade schmeichelnde Worte zum Wahlausgang.

„Bigotte christliche Dorf- und Kleinstadtbürgermeister der ÖVP, die den Weihrauchgeruch nicht mehr aus ihrer Kleidung bringen, haben in hündischer Ergebenheit zu ihrem Vizekanzler einen Atheisten als Bundespräsidenten empfohlen“, so der harsche Kommentar von Pitschko zum Sieg von Alexander Van der Bellen.

Harsche Töne der FPÖ

Und es geht weiter in der Tonart. Die wirklichen Profiteure des EU-Beitritts wie Karas und Fischler hätten den „glühenden Europäer“ Van der Bellen, der sich sogar für mehr Macht der EU gegenüber den einzelnen Staaten ausgesprochen hätte, empfohlen, obwohl die EU von einer Krise in die nächste noch tiefere Krise taumeln würde.

Unterstützung hätte Van der Bellen auch von EU-Lenkern wie Schulz, der nicht einmal das Abitur geschafft habe, bekommen. Die urbanen Wähler hätten überwiegend den „Europäer“ Van der Bellen gewählt, während die Bewohner des ländlichen Raumes, wo sich die Nachteile der Globalisierung wie der Verlust von Arbeitsplätzen und ein sinkendes Lohnniveau bereits merklich ausgewirkt haben, überwiegend den „Österreicher“ Hofer gewählt hätten. Pitschko: „Das entscheidende Zünglein an der Wahlwaage dürften aber jene gewesen sein, die der groß angelegten Panikmache vor einem drohenden ÖXIT geglaubt und es als Aufgabe gesehen haben, Hofer zu verhindern.“

Als das bei „Weitem beste Ergebnis aller freiheitlichen Bundespräsidentschaftskandidaten“ bewertete Pitschko die Wahlniederlage und zeigte sich für die nächste Nationalratswahl optimistisch: „Mit Hofer steht der FPÖ ein erstarkter Kandidat mit hohem positivem Bekanntheitsgrad zur Verfügung.“

„Bei Pitschko ist der Frust groß. Wenn das eintritt, ist es nicht neu, dass er, egal ob im Gemeinderat oder auf Bundesebene, verbal reflexartig über die politischen Mitbewerber herfällt“, kontert der Grüne Fraktionschef Sepp Wimmer. Bevor Pitschko aber andere für die Niederlage Hofers verantwortlich mache, solle er einmal überlegen, ob es nicht gerade solche Aussagen und die Aussagen Hofers sind, warum die Menschen Hofer die moralische Berechtigung auf das Bundespräsidentenamt abgesprochen haben.

„Wenn Hofer davon gesprochen hat, dass man sich noch wundern werde, was als Bundespräsident alles möglich ist, und sein Parteiobmann Strache davon spricht, dass ein Bürgerkrieg in absehbarer Zeit nicht unwahrscheinlich sei, dann solle Pitschko die Ursache für die gewaschene Niederlage dort suchen. Wimmer: „Die Menschen sind durchaus offen für Kritik und eine politische Auseinandersetzung, aber man soll sie dabei nicht für blöd halten. Sie spüren sehr gut, wenn dies in Beleidigungen und Verunglimpfungen ausartet.“ Und abschließend: „Ein Mindestmaß an Charakter und Anstand wollen die Menschen bei ihren politischen Vertretern schon noch sehen.“