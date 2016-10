Sie erbeuteten sieben Sättel, Zaumzeug und diverses weiteres Zubehör im Wert von etwa 30.000 Euro, teilte die Landespolizeidirektion NÖ am Montag mit.

Der Einbruch war in der Nacht auf Samstag verübt worden. Die Täter waren der Polizei zufolge in Zeltboxen gelangt. In Gerasdorf fand von Freitag bis Sonntag die Wiener Landesmeisterschaft in der Dressur statt. Hinweise auf die Einbrecher nimmt die Polizeiinspektion Gerasdorf bei Wien (Tel.: 059133-3224) entgegen.