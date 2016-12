Der Countdown läuft: Nur noch wenige Tage, dann gehört Gerasdorf offiziell zum Bezirk Korneuburg. „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit!“, kann SP-Bürgermeister Alexander Vojta den 1. Jänner kaum abwarten. Kein Wunder, denn die Gemeinde arbeitet schon seit Monaten daran, ein Teil des ehemaligen Nachbarbezirks zu werden.

„Als klar wurde, dass wir zu Korneuburg kommen, lag ein Berg Arbeit vor mir“, lässt auch VP-Vizebürgermeister Lukas Mandl die Zeit des „Change Managements“ Revue passieren. Mitte 2015 wurde entschieden, den Bezirk Wien-Umgebung aufzulösen. Ursprünglich sollte Gerasdorf in den Bezirk Gänserndorf eingegliedert werden. Doch da hatten auch die Bürger ein Wörtchen mitzureden: 83 Prozent sprachen sich in einer Bürgerbefragung für den Bezirk Korneuburg aus. Seitdem laufen die Vorbereitungen für die Umstellung.

„Der Bezirk Korneuburg und Gerasdorf passen gut zusammen. Wir haben die gleichen Themen und Chancen.“

Hermann Haller, VP-Landtagsabgeordneter

„Was ich damals nicht wusste: Wie wird es menschlich werden? Nun kann ich aber sagen: Alle unsere Partner in Korneuburg sind menschlich super, nur die viele Arbeit ist geblieben!“, lacht Mandl. Für ihn bringt die Eingliederung in den neuen Bezirk auch politische Veränderungen mit sich: Er war acht Jahre lang Bezirksparteiobmann für Wien-Umgebung. Nun konzentriert er sich getreu seinem Motto „Lokal denken, global handeln“ auf seine Positionen als Vizebürgermeister und Vorsitzender des Europa-Ausschusses im NÖ Landtag. „Und ich werde für die EU-Parlamentswahlen kandidieren“, kündigt er an.

Bei der SPÖ hingegen sind Veränderungen noch offen: „Hier wird es noch Besprechungen geben“, so Vojta. Fix geplant ist aber schon eine Tour durch den Bezirk, um wichtige Stellen und die politischen Partner noch besser kennenzulernen. „Viele Kontakte wurden bereits geknüpft, aber wir wollen eine Gemeinde nach der anderen besuchen“, kündigt Vojta für 2017 an.

Kaum Änderungen für Gerasdorfer

Für die Gerasdorfer selbst ändert sich aber kaum etwas: Polizeiinspektion und Feuerwehr bleiben wie gewohnt erhalten, mit einer eigenen Außenstelle der Bezirkshauptmannschaft im Rathaus hat sich die Servicequalität sogar noch verbessert. „One Stop, one Shop“, bringt es Vojta auf den Punkt. Und obwohl es mit 1. Jänner den Bezirk Wien-Umgebung nicht mehr gibt, wird er dennoch präsent sein, und zwar auf den Straßen: „Die WU-Kennzeichen bleiben so lange erhalten, bis eine neue Anmeldung vorgenommen wird“, weiß Vojta.

Auch im Bezirk Korneuburg freut man sich schon auf den Neuzugang: „Wir passen gut zusammen, haben die gleichen Themen und Chancen“, findet VP-Landtagsabgeordneter Hermann Haller. Bestes Beispiel dafür ist für ihn das Sammeltaxi ISTmobil, das schon seit Monaten auch in Gerasdorf erfolgreich eingesetzt wird und den ersten Brückenschlag zum neuen Bezirk bildete.

SP-Bezirksparteiobmann Helmut Laab sieht in dem Zuwachs nur Vorteile: „Der Bezirk wird dadurch deutlich gestärkt. Man weiß ja nie, was sich in Zukunft ergibt.“ Und auch persönlich ist man sich sympathisch: „Es gab schon viele Kontakte, die allesamt sehr positiv verlaufen sind“, so Laab.