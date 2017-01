Mehr als 1.911 Euro brutto pro Monat verdiente die Hälfte der Arbeitnehmer im Melker Bezirk laut der kürzlich veröffentlichten Arbeiterkammer-Einkommensanalyse im Jahr 2015.

Damit liegt das Brutto-Medianeinkommen in der Region um 142 Euro (6,9 Prozent) unter dem niederösterreichischen Einkommensniveau. Im Vergleich zum Vorjahr gab es reale Einkommensgewinne von 1,85 Prozent.

Während die Nachbarbezirke, Ausnahme ist der Bezirk Zwettl, allesamt jenseits der 2.000 Euro-Marke firmieren, findet sich der Melker Bezirk am 16. Platz der 25 niederösterreichischen Bezirke. Besonders eklatant ist der Unterschied zu den westlichen Bezirken Amstetten und Scheibbs, die sich beide in den Top-3 befinden.

„Der Unterschied zwischen Frauen und Männern resultiert aufgrund der hohen Teilbeschäftigung der Frauen im Handel.“

Peter Reiter, AKNÖ

Die Erklärung dafür liefert Arbeiterkammer-Bezirksstellenleiter Peter Reiter: „In den Nachbarbezirken ist die industrielle Produktion vorwiegend in der Metallindustrie mit mehr als 10.000 Arbeitsplätzen seit Jahren gefestigt und mit einem kollektivvertraglichen Mindestlohn von 1.785 Euro brutto abgesichert.“

Im Bezirk Melk ist der Anteil wesentlich geringer, denn hier geben vor allem Klein- und Mittelgewerbe dem Bezirk sein wirtschaftliches Gesicht. Überwiegend dabei ist vor allem der Dienstleistungssektor, mit seinen Hotel- und Gastbetrieben. „Der Mindestlohn in diesem Bereich beträgt 1.420 Euro. Das ist ein Einkommensunterschied von 365 Euro“, rechnet Reiter vor.

Eine wesentliche Verbesserung für den Bezirk könnte laut Reiter die Anhebung des Mindestlohns auf 1.700 Euro bringen. Generell sieht er die Situation aber optimistisch: „In den letzten Jahren konnte sich der Bezirk seit 2010 vom 20. auf den 16. Platz verbessern.“ Damit steigerte sich auch das Medianeinkommen um 272 Euro. „Eine größere Steigerung gab es nur in Wiener Neustadt Stadt und Land“, erklärt Reiter.

NÖN

Der AK-Bezirksstellenleiter sieht in den nächsten fünf Jahren das Potenzial, sich auf den zehnten Platz in NÖ zu verbessern. „Dafür braucht es aber Ansiedlungen und Personalaufstockungen in bestehenden Industriebetrieben“, so Reiter.

Frappant ist der Unterschied beim Einkommen im Bezirk Melk nicht nur im Vergleich zu den anderen Bezirken, sondern auch zwischen Frauen und Männern. Das spiegelt sich in der niederösterreichweit zweithöchsten Einkommensungleichheit wieder. So verdienen Frauen im Bezirk nur 58,8 Prozent der Männereinkommen. Für Reiter ist der Einkommensunterschied leicht erklärbar: „Vorwiegend resultiert dieses Ergebnis aufgrund sehr hoher Teilzeitbeschäftigung der Frauen im Handel und im Gastgewerbe.“