Der Verein „Frauen für Frauen“ ist seit seiner Gründung 1989 als frauenspezifische Beratungs-, Qualifizierungs- und Bildungseinrichtung tätig. Die Kombination von Frauenberatung und Bildungszentrum ist gezielt auf die Bedürfnisse der Frauen in der Region Weinviertel ausgerichtet. Seit 1995 werden auch arbeitsmarktpolitische Kurse für Frauen durchgeführt, wodurch der Verein an der Umsetzung von Maßnahmen zur Reduzierung der Frauenarbeitslosigkeit und der Qualifizierung von Frauen in nicht-traditionellen Berufsbereichen beteiligt ist. Der Verein hat Standorte in Hollabrunn, Mistelbach und Stockerau.

Kontakt:

Eduard-Rösch-Straße 56

2000 Stockerau

02266/65399

Dienstag 15 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung

www.frauenfuerfrauen.at