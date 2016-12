In der letzten Woche fand ein Generationenwechsel in der Jungen Volkspartei Bisamberg statt. Der langjährige Obmann, Johannes Stuttner und sein Team sagten leise Servus und übergaben die Agenden an Maximilan Priegl.

Dieser gab gleich auch sein vorrangigstes Ziel zum Besten und erklärte: „Gemeinsam möchte die Ortsgruppe auch in Zukunft als Interessensvertretung der Jugend fungieren und weiterhin ambitioniert Pläne umsetzen, um die Marktgemeinde Bisamberg für Jugendliche im Ort noch attraktiver zu gestalten.“

Bürgermeister Günter Trettenhahn und JVP-Bezirksobmann Bernhard Dunkel waren die ersten, die Priegl zu seiner neuen Funktion gratulierten und ihm viel Glück für die Zukunft wünschten. Trettenhahn strich dabei die ausgezeichnete Zusammenarbeit zwischen den Generationen sowohl auf kommunaler als auch auf parteipolitischer Ebene heraus.

Für den scheidenden Obmann Johannes Stuttner ist das Kapitel „Junge Volkspartei“ damit aber noch nicht abgeschlossen: Er verbleibt als Kassaprüfer weiter im Team und wird dem neu gewählten Vorstand auch in Zukunft mit Rat und Tat zur Seite stehen.