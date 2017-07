Nach dem Unfall unter der Römerwegbrücke vergangene Woche kochten die Emotionen in der Bevölkerung, speziell in den sozialen Medien, hoch: An dieser Stelle haben sich seit August 2014 neun Unfälle ereignet.

Ein Insider von der Feuerwehr dazu: „Ich glaube, dass wirklich viele Autofahrer sich selbst überschätzen – die fahren da oft in einem Höllentempo durch, obwohl sie die Strecke gar nicht kennen. Zudem trocknet die Straße an dieser Stelle nur sehr langsam, weil sie halt zumeist im Schatten liegt“, schätzt er die Straßenverhältnisse an der leichten Kurve ein.

Unfälle nicht von Jahreszeit abhängig

An der Jahreszeit scheint es jedenfalls nicht zu liegen, kam es doch bislang vier Mal in den Sommer-, zwei Mal in den Herbst- und weitere zwei Mal in den Wintermonaten zu Unfällen. Erfasst wurden freilich nur jene Unfälle, bei denen Einsatzkräfte vor Ort waren. Ob noch weitere, kleinere Unfälle passiert sind, dazu gibt es keine Statistik.

Die Stimmen nach Maßnahmen werden auf den sozialen Medien allenfalls laut. Auf Facebook forderte eine Userin eine Geschwindigkeitsbegrenzung: „Kurz davor hat man auch von Nodendorf Richtung Klement einen 70er. Warum verlängert man den nicht gleich zum 50er?“, fragt sie.

Eine Verkehrsverhandlung soll laut „Heute“-Bericht, der sich auf Polizeiquellen beruft, bald folgen. Wann der neuralgische Punkt entschärft wird, steht noch nicht fest.