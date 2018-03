Die Urzeit-Giganten werden auf einer 10.000 Quadratmeter großen Fläche in unmittelbarer Nähe der Hundeauslaufzone bei der Donau lebendig. Der Gemeinderat hat in seiner gestrigen Sitzung grünes Licht für das wissenschaftliche begleitete Projekt gegeben.

80 Dinosaurier – zum Teil beweglich – werden in Originalgröße zu sehen sein. Veranstalter ist das World and Wonders Product & Event Management, das die Ausstellung unter dem Namen „Die Magie der Dinosaurier“ zuletzt am Linzer Pöstlingberg gezeigt hat. Tyrannosaurus Rex und Co. lockten dort von Juni bis November rund 70.000 Besucher an. In Korneuburg soll der Park von Mai bis Oktober geöffnet sein.

