Der Fall sorgte für große Aufregung: Am 27. Dezember soll ein 25-Jähriger am Korneuburger Bahnhof überfallen worden sein.

Laut einem „Heute“-Bericht hat der Mann am Floridsdorfer Bahnhof Geld abgehoben und ist dann in den Zug gestiegen. In Korneuburg soll er von zwei Unbekannten getreten und ausgeraubt worden sein. Die Freundin des Opfers machte den Fall auf Facebook publik und hofft, dadurch Hinweise auf die Täter zu erhalten.

„Es gibt eine Anzeige; mehr lässt sich dazu aber noch nicht sagen. Die Ermittlungen sind noch am Laufen“, so Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Alois Schnaitt. Die Polizei Korneuburg ist an dem Fall dran. Vorrangig gilt es derzeit, die Aussagen zu prüfen und die Details zu klären. „Es wird mit vollem Einsatz an der Aufklärung gearbeitet. In einigen Tagen sollte es Neues zu dem Fall geben“, stellt Schnaitt in Aussicht.