Nachdem die Volksbank 2017 ihre Filialen in Seyring und Gerasdorf Ort vom Netz nahm, war die Bargeldversorgung in der Stadt angezählt. Bereits zu diesem Zeitpunkt kämpfte die SPÖ für eine Weiterführung, jedoch ohne Erfolg, denn es fand sich kein Anbieter.

Nun kommt die Wende: „Bis Ende 2018 werden drei neue Bankomaten aufgestellt“, versichert SP-Stadtrat Michael Kramer im NÖN-Gespräch. „Während in anderen Gemeinden die Infrastruktur nur schwer aufrechterhalten werden kann, wird in Gerasdorf die Anzahl an Bankomaten wieder steigen“, freut er sich über den Erfolg.

Mit der Firma PSA wurden drei Standorte vertraglich ausgearbeitet, letzte Detailgespräche werden in den kommenden Wochen geführt. Kramer erklärt im Gespräch auch die lange Wartezeit: „Es gab eine einseitige Kündigung des zunächst geplanten Betreibers“, musste er 2017 den Entschluss hinnehmen.

Die neuen Bankomaten werden voraussichtlich beim Feuerwehrhaus Gerasdorf, beim Gemeindezentrum Föhrenhain und beim Stadtsaal Gerasdorf zu finden sein. Auch SP-Bürgermeister Alexander Vojta zeigt sich über den Schritt erleichtert: „Gerasdorf wird dadurch ein Stück lebenswerter.“