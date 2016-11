„Mehr Bürgerbeteiligung geht nicht“, findet VP-Bürgermeister Horst Gangl. Am 4. November sind alle Gemeindebürger dazu eingeladen, aktiv an der Gestaltung des Hauptplatzes mitzuwirken. In der Veranstaltungshalle werden zunächst die vorläufigen Pläne präsentiert, dann können alle Interessierten ihre Wünsche und Vorstellungen einbringen.

„Die Planungen haben bereits 2009 begonnen“, weiß Gangl. Schon damals sammelte man die Anregungen der Bürger und ließ sie in die weiteren Überlegungen mit einfließen. 2013 entschied man sich dann endgültig, dem Herzen der Gemeinde ein neues Erscheinungsbild zu geben: „Damals stand dann endgültig fest, dass es keine Umfahrung geben wird“, so Gangl.

„Es soll ein Ort der Begegnung für alle Generationen werden, ohne die bestehenden Strukturen zu zerstören.“

Horst Gangl, VP-Bürgermeister

Der erste Schritt für eine Umgestaltung wurde schon vor mehreren Jahren gesetzt: Die Mistelbacher Straße wurde saniert, es wurde ein breiter Rad- und Gehweg geschaffen. „Dieser soll sich in Zukunft durch den ganzen Ortskern ziehen“, schildert Gangl. Ein weiterer großer Schwerpunkt ist ein sicherer Schulweg.

Zwei Architekten haben anhand der bisherigen Überlegungen bereits Pläne für den Hauptplatz entworfen. „Es soll ein Ort der Begegnung für alle Genera-tionen werden, ohne die bestehenden Strukturen zu zerstören“, hat Gangl klare Vorstellungen. Immerhin besteht der Platz in seiner heutigen Form seit 1898, nur das Umfeld hat sich stark verändert. Trotz Modernisierung sollen die Denkmäler erhalten und die Grünflächen noch ausgebaut werden. Der Platz soll die zentrale Anlaufstelle für Informationen werden und sowohl zum Verweilen einladen, als auch als zentraler Verkehrsknotenpunkt dienen.

„Wenn alles nach Plan läuft, werden 2017 die Kostenberechnungen gemacht“, kündigt Gangl an. 2018 könnte dann bereits gebaut werden. Doch zuvor will man den Bürgern erneut die Chance geben, sich einzubringen; am 4. November können alle Wünsche und Anregungen eingebracht werden.

Im Detail:

Das Projekt erstreckt sich von der neu gestalteten Mistel-bacher Straße über die Josef-Schibich-Gasse, den Hauptplatz entlang der LB40 sowie seinen Nebenfahrbahnen und der Laaerstraße bis hin zum Gebietrund um die Veranstaltungshalle.

Am 4. November können alle Bürger der Gemeinde ihre Ideen und Vorstellungen einbringen. Ab 19 Uhr wird dazu in die Veranstaltungshalle geladen.

Das Programm:

- Vorstellung des Projekts durch Bürgermeister Horst Gangl

- Präsentation der Gesamtplanung durch die zuständigen Architekten Franz Janz und Werner Rosinak

- Gruppenarbeit der Bürger mit vorbereiteten Plänen

- Diskussion

- Nächste Projektschritte