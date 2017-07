Auf Bargeld ist ein mutmaßlicher Einschleichdieb aus gewesen, der Ende Juni im Bezirk Korneuburg festgenommen wurde. Dem Mann werden 14 Taten zur Last gelegt. Er war nach Polizeiangaben teilweise geständig und wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert.

Die Ermittlungen gegen den 45-Jährigen mit mazedonischer und belgischer Staatsbürgerschaft wegen des Verdachts der gewerbsmäßigen Einschleichdiebstähle in Wohnhäuser waren seit 13. Juni gelaufen. Zweieinhalb Wochen später klickten in Stockerau die Handschellen, berichtete die Landespolizeidirektion NÖ. Der 45-Jährige wird verdächtigt, seit Jahresbeginn sieben Einschleichdiebstähle und drei Versuche im Bezirk Korneuburg begangen zu haben, drei weitere im Bezirk Tulln sowie eine derartige Tat in Wien-Floridsdorf.