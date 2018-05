Für den Bezirk Korneuburg zeigt sich ein eindeutiger Trend: Die Preise schnellen weiter nach oben. Wohnen im Speckgürtel von Wien ist fast unerschwinglich geworden, aber auch die Gemeinden über Stockerau ziehen nach. Das teuerste Pflaster ist laut „Gewinn“ die Gemeinde Langenzersdorf mit Quadratmeter-Preisen bis zu 510 Euro, gefolgt von Bisamberg und Gerasdorf mit 500 Euro. Ein Ende der Preissteigerung ist nicht abzusehen.

„Die Nachfrage ist viel größer als das Angebot“, sagt Isabella Groß, Raiffeisen-Immobilien-Maklerin aus Korneuburg. „In 20 Minuten bin ich in Wien im ersten Bezirk“, veranschaulicht sie den Standortvorteil. Auch der Raum um Stockerau wird ein immer beliebteres Wohngebiet, was die Kosten für Grundstücke kräftig in die Höhe treibt. „Die Preise sind auf dem Höhenflug“, weiß Claudia

Winglhofer, Geschäftsstellenleiterin von Immo-Contract Stockerau, „der Speckgürtel wird immer breiter.“

