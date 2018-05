Anlässlich des Weltrotkreuztages am 9. Mai bat die NÖN zwei freiwillige Helfer vor den Vorhang: Johann Dlesk (63) aus Langenzersdorf kam 1978 zum Roten Kreuz und hat 2004 seinen aktiven Dienst beendet, Philipp Foltin (39) aus Korneuburg arbeitet seit 2007 ehrenamtlich bei der Rettungsorganisation mit. Sie teilen anlässlich des Ehrentages mit der NÖN ihre Erlebnisse, die ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind.

Dlesk blieb nach einem Erste-Hilfe-Kurs beim Roten Kreuz „hängen“. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt haben ihn überzeugt: „Der eine ist Diplomingenieur, der andere Arbeiter. Im Auto sind sie ein Team, da gibt es keine Standesunterschiede“, beschreibt er seine Faszination.

Seine Frau habe seine Leidenschaft mitgetragen, erzählt er augenzwinkernd: „Sie hat immer gewusst, wo wir sind. Wir sind nicht im Wirtshaus gesessen. Allerdings hat sie immer gemeint, dass es sie besonders schlimm erwischt hat. Die anderen Frauen können schimpfen, aber wenn der Mann fürs Rote Kreuz fährt, hat niemand fürs Schimpfen Verständnis.“

„Die Freundschaften sind es, die einen dabeibehalten“Philipp Foltin

Foltin hat sich immer für Medizin interessiert, er wollte als Kind sogar Arzt werden. Über den Umweg der Feuerwehr ist er schließlich beim Roten Kreuz gelandet. Eine gewisse Überwindung hätte es ihn gekostet, gesteht er. Die Frage, ob er die Nähe zum Menschen schafft, hat ihn beschäftigt. „Bei der Feuerwehr hat man doch mehr Abstand.“ Aber irgendwann hat er einfach die Initiative ergriffen.

Die Entscheidung hat der 39-Jährige nie bereut. „Die Freundschaften sind es, die einen dabeibehalten“, bestätigt auch er. Dazu gehört auch, dass man miteinander lachen kann. Eine Geschichte, die auf einer missverständlichen Formulierung beruht, macht noch heute die Runde beim Korneuburger Roten Kreuz: Die Helfer wurden zu einem älteren Herren gerufen, der im Bett lag. Bald war klar, dass die Lage nicht ernst war. Weil zwischenzeitlich eine Alarmierung zu einem Verkehrsunfall einlangte, begannen die Sanitäter, ihr Equipment wegzuräumen, darunter auch das EKG, bei dem das Papier zu Ende ging.

Die Frau des Patienten lauschte dem Gespräch der beiden Sanitäter. „Was bedeutet das Rote?“, wurde Foltin gefragt. Der antwortete, ohne viel nachzudenken: „Dass es zu Ende geht.“ Erst da merkte er, dass die Ehefrau fast einen Zusammenbruch erlitt. Sie bezog die Aussage auf den Gesundheitszustand ihres Mannes, obwohl lediglich das Papier gemeint war. „Der Patient selbst hat gelächelt“, erinnert sich der Korneuburger.

Die kleinen Wunder im Rettungseinsatz

Manchmal wird es aber wirklich ernst. Wie im Falle eines Patienten, dessen Symptome ganz klar auf einen Herzinfarkt hinwiesen. Beim Weg auf die Toilette kam es dann tatsächlich zum Herzflimmern, der Mann musste reanimiert werden. Im Spital angekommen, war der Patient wieder topfit. „Wir sind gemütlich tratschend ins Krankenhaus gefahren“, schüttelt Foltin noch heute den Kopf.

Eine wirklich wilde Geschichte kann Dlesk erzählen. Ein Mann, der in einer Wohnung randaliert hatte, sollte in die Landesnervenklinik in Gugging gebracht werden. Im Auto wurde der Mann renitent und schlug Dlesk ins Gesicht. „Er riss die Türe auf und sprang aus dem fahrenden Auto“, berichtet der 63-Jährige. Mitten auf

der Pragerstraße in Wien-Floridsdorf sprang die Tobende über Autos, setzte sich schließlich auf den Rücksitz eines VW Käfer und trampelte mit den Füßen gegen das Autodach. Erst die herbeigerufene Polizei konnte den Mann bändigen. „Als Passanten gesehen haben, dass mich der Mann geschlagen hat, wollten sie ihn lynchen“, erinnert sich Dlesk, dass er den Patienten schließlich vor der aufgebrachten Menge schützen musste. „Es gibt nichts, was es nichts gibt“, folgert er.

Der Großteil der Begegnungen mit Menschen ist aber positiv. Besonders freuen sich die Helfer, wenn sich Patienten im Nachhinein bedanken oder Reanimationspatienten berichten, dass es ihnen wieder gut geht.