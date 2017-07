Die betreffenden Bürgermeister sollen bereits Gespräche mit der Post aufgenommen haben, hieß es. Am gewählten Standort (an der A22, Donauuferautobahn, bei Korneuburg Ost, Anm.) sei die zusätzliche Verkehrsbelastung für die Anrainer "unzumutbar". Weitere Gegenargumente seien die zu erwartenden Lichtemissionen, schlechtere Luftqualität und vor allem die Störung der Nachtruhe. Zudem hätten Verkehrszählungen bei anderen Postverteilerzentren ergeben, dass das tatsächliche Verkehrsaufkommen um das Drei- bis Sechsfache der Annahme für das Projekt in Langenzersdorf liegen dürfte, hielten die Sozialdemokraten fest.

Nach Angaben der Bürgerinitiative "Nein zum Logistikzentrum Langenzersdorf", die u.a. eine strategische Umweltprüfung fordert, habe Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) im Juni zugesagt, ihre Argumente prüfen zu lassen. Die Europäische Kommission habe ein Prüfverfahren hinsichtlich rechtlicher Vorschriften bei der Umwidmung eingeleitet, und die Volksanwaltschaft untersuche nach einer Beschwerde verfahrensrechtliche Details.