Der Wahlkampf für die Wiederholung der Bundespräsidentenwahl am 4. Dezember geht in den Endspurt. In Korneuburg schickte die „Bürgerinitiative für Alexander Van der Bellen“ wenige Tage vor dem Urnengang ein Gespenst auf die Straße, um vor FP-Kandidat Norbert Hofer zu warnen. „Keiner kennt es, denn es ist aus einer längst vergangenen, finsteren Zeit“, erklärt Matthias Schabl von der Bürgerinitiative die Botschaft dahinter.

Die FPÖ rührt indes mit Infoständen und Punsch die Werbetrommel für ihren Kandidaten. Die Motivation der Funktionäre sei trotz des langen Wahlkampfes andauernd, versichert FP-Bezirksobmann Robert Koppensteiner. „Uns eint ein großes Ziel. Die Alternative wäre der Worst Case für jeden Freiheitlichen“, erklärt er.

Parteien bestätigen Wahlmüdigkeit

„Ich gehe davon aus, dass die Menschen schon wissen, wen sie wählen werden“, glaubt die Grüne-Bezirkssprecherin Elisabeth Kerschbaum. Das Gespenst schickt man auf die Straße, um „die Leute zum Nachdenken anzuregen“. Eine gewisse Wahlmüdigkeit bestätigen aber alle Parteien. Vor allem ÖVP und SPÖ geben zu, dass es nicht einfach war, alle Wahlbeisitzer zu besetzen, zumal man ja nicht einmal mehr einen Kandidaten hat.

VP-Bezirksparteiobmann Hermann Haller kann davon ein Lied singen: „Bei uns im Bezirk geht es gerade noch, aber wir sind an der Grenze“, beschreibt er die schwierige Suche nach Wahlbeisitzern. Die Verantwortung nach der Wahlwiederholung sei manchen einfach zu groß. „Das sagt zwar niemand wirklich, aber man merkt es an der Bereitschaft“, berichtet SP-Bezirksparteiobmann Helmut Laab aus eigener Erfahrung, „und ich kann das auch nachvollziehen.“ Eine Prognose für den Wahlausgang abzugeben, das traut sich keiner der vier Parteisprecher. Dass es bereits am Wahlsonntag ein Ergebnis geben wird, glaubt auch keiner der Befragten.

Bei der letzten Wahl lag Van der Bellen im Bezirk 2,6 Prozent vor Norbert Hofer. Kerschbaum glaubt, dass wieder die Wahlkarten den Ausschlag geben werden. „Eine Prognose abzugeben, traue ich mich nicht. Es wird arschknapp.“ Zumindest in dem Punkt sind sich Grüne und Blaue einig. Ein paar Tausend Stimmen könnten das Rennen entscheiden, prophezeit Koppensteiner.

„Ich weiß nicht, ob sich Trump auswirken wird“, grübelt VP-Bezirkschef Hermann Haller. Er hat jedenfalls in Gesprächen den Eindruck gewonnen, der sich auch schon beim letzten Urnengang gezeigt hat: „ÖVP-Wähler aus Bisamberg und Langenzersdorf wählen eher Van der Bellen, jene aus Großmugl, Hausleiten und Rußbach stehen eher für Norbert Hofer.“

„Es ist alles offen“, meint auch SP-Obmann Laab. Er sorgt sich um die Wahlbeteiligung, weil eine gewisse Sättigung durchaus spürbar sei. Laab glaubt, dass auch die Nicht-Wähler der ersten Wahl eine Rolle spielen werden, und appelliert deshalb: „Hingehen, hingehen, hingehen!“

Eine niedrige Wahlbeteiligung wertet die Grüne-Frontfrau als „Rückschlag für die Demokratie“: „Ich hoffe, dass die Leute nicht so genervt sind, dass sie gar nicht mehr hingehen“, so Kerschbaum. Koppensteiner fürchtet auch, dass die grenznahen Einkaufszentren zum Einkaufen statt zum Wählen anlocken könnten. „Immerhin kommt eine Woche davor das Weihnachtsgeld.“

Bevor es am Sonntag so weit ist, steht für die Wahlbeisitzer noch eine Schulung auf dem Programm. „Ich hoffe, dass es dann vorbei ist“, so Kerschbaum „so einen langen Wahlkampf habe ich noch nie erlebt.“ Von einem „aufreibenden Wahlkampf“ spricht auch Koppensteiner. „Es gab nichts Neues, jeder hat seinen Standpunkt.“