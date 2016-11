Durch einen Bombentreffer im 2. Weltkrieg wurden an der Rathausfassade Felderstraße in Wien insgesamt vier Figuren zerstört, die die bürgerlichen Berufe Buchdrucker, Kaufmann, Arzt sowie Rechtsgelehrter darstellten.

Für den Auftrag zur Wiederherstellung wurde der Bildhauer und Restaurator Bruno Rey als Sieger einer Ausschreibung ausgewählt. Bruno Rey ist Schweizer, blieb aber nach dem Kunststudium an der Akademie in Wien, wo er sich rasch einen Namen als Restaurator machte. Das technische Grundwissen erarbeitete er sich noch in der Schweiz, wo er eine Lehre bei einem Steinmetz absolvierte.

Atelier nach Stockerau verlegt

Aber er war immer schon an Kunst interessiert, und so war der Besuch der Akademie in Wien nur ein folgerichtiger Schritt. Vor sechs Jahren hat er sein Atelier nach Stockerau verlegt. Hier entstanden die vier Statuen für das Wiener Rathaus Von den Repräsentanten des Kaufmannstandes und des Buchdruckergewerbes wurden historische Tonmodelle für die Rekonstruktion als Vorlage wiederverwendet.

Vom Arzt und vom Rechtsgelehrten gibt es hingegen nur noch Fotos der Fassade bzw. vom Arzt auch noch ein Foto des nicht mehr existierenden Tonmodells.

Diskussionen mit Denkmalamt

Mit diesen dürftigen Quellen schuf Rey Tonmodelle, denen Attribute zugeordnet wurden: eine Pillendose für den Arzt und eine Schriftrolle mit Feder für den Rechtsgelehrten.

Dieser Prozess führte zu Diskussionen mit dem Denkmalamt. Die Tonmodelle wurden dann in 3D eingescannt, um Skulpturen mittels moderner CNC-Maschinen grob vorzufertigen. Im Stockerauer Atelier erhielten die 2,70 Meter großen und je 1,6 Tonnen schweren Skulpturen den letzten Schliff. Von 3. bis 5. Oktober wurden sie schließlich an die Rathausfassade versetzt.