„In jeder Gemeinde, die mehr als 100 Flüchtlinge betreut, sollte ein Georg-Danzer-Schulhaus stehen“, ist Marianne Engelmann überzeugt. Sie und ihr Team vom Verein Fluchtweg haben dazu am vergangenen Freitag den offiziellen Grundstein gelegt: Mit einer Feier wurde das erste Schulhaus dieser Art in der Stockerauer Landstraße eröffnet.

In den Georg-Danzer-Häusern in Stockerau, Wien und Gars am Kamp leben unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. Als gesetzlich festgelegt wurde, dass jugendliche Flüchtlinge ab 15 Jahren nicht mehr in die Schule gehen dürfen, konnte Engelmann nicht tatenlos zusehen.

„Sprache ist der Schlüssel zu allem, was wir bezwecken. Aber es werden auch Sport und kreative Tätigkeiten geboten.“

Marianne Engelmann

„Das wollte ich einfach nicht hinnehmen“, so Engelmann. „Und da ich das gängige Schulsystem an sich hinterfrage, möchte ich zeigen, dass es auch anders geht.“ In ihrer Danzer-Schule, die in einem leer stehenden Gebäude untergebracht wurde, wird den Schülern weit mehr vermittelt als nur die Sprache. „Sie ist der Schlüssel zu allem, was wir bezwecken. Aber es werden auch Sport, kreative Tätigkeiten und musikalische Förderung geboten“, schildert Engelmann. Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf Gesellschaftsbildung und Sexualerziehung. Das erklärte Ziel: Die Schüler sollen den Pflichtschulabschluss nach österreichischen Maßstäben absolvieren.

„Man muss realistisch bleiben: Den Abschluss werden nicht alle unserer Schüler schaffen“, ist sich Engelmann bewusst. Aber schon mit dem Sprachniveau A2 haben die Jugendlichen Chancen, am Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Mit einem Einstufungstest werden Klassen nach Bildungslevels gebildet. Derzeit werden zwei Gruppen unterrichtet, bald soll es eine dritte Klasse geben.

Neben Sprache auch Grundwerte vermitteln

„Das Interesse ist enorm“, so Engelmann. Die Schule ist für alle minderjährigen Flüchtlinge zugänglich, nicht nur für jene, die in den Danzer-Häusern leben. So werden seit September auch Schüler aus Korneuburg unterrichtet. Insgesamt besuchen 43 Jungen und Mädchen die Schule.

Mit Matthias Köck hat man einen Leiter für die Einrichtung gefunden. Er und Darpan Singh unterrichten die beiden Klassen. Unterstützung erhalten sie dabei von einem jungen Bewohner des Danzer-Hauses, der in der kurzen Zeit seines Aufenthalts den Sprachlevel B2 erreicht hat und bereits ein Gymnasium besucht. An den Nachmittagen unterrichtet er die Anfängerklasse. „Unser Ziel ist es, den Schülern neben der Sprache die Grundwerte zu vermitteln und ihnen die Möglichkeit zu geben, Dinge zu reflektieren“, schildert Köck. Von 10 bis 15 Uhr werden die Jugendlichen unterrichtet, nach 45 Minuten wird jeweils eine Pause eingelegt. Reiner Frontalunterricht kommt für Köck dabei nicht in Frage; er möchte den Unterricht abwechslungsreich gestalten und plant auch Ausflüge.

„Unser Modell kostet nicht viel und könnte daher problemlos übernommen werden“, ist Engelmann überzeugt. Da keine Pädagogen angestellt werden, sondern die Betreuer der Häuser unterrichten, halten sich die Ausgaben in Grenzen. Das bestärkt Engelmann umso mehr in ihrem Wunsch: „Die Georg-Danzer-Schulhäuser soll es in ganz Österreich geben.“