Eine Serie von Einsätzen hielt die Feuerwehr Bisamberg am Dreikönigstag auf Trab.

Einsatzserie am Dreikönigstag für Florianis .

Die erste Alarmierung erreichte die Freiwilligen kurz vor Mittag. Ein Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen auf der B3 (in der Nähe der IQ-Tankstelle) machte den Einsatz der Feuerwehr nötig.

Kurze Zeit später die nächste Alarmierung. Eine Wohnungstür musste geöffnet werden, um dem Rettungsdienst Zugang zu einer vermeintlich verletzten Person zu ermöglichen. Kurz nach 18 Uhr galt es dann noch einen Brand zu löschen. Durch einen pyrotechnischen Gegenstand war die Abdeckung eines in einem Garten abgestellten Bootes in Brand geraten. Mittels Kübelspritze war der Kleinbrand rasch gelöscht.

Die Serie an Ausrückungen riss auch in der Nacht auf Samstag nicht ab. Kurz nach vier Uhr früh ging der Alarm ein. Ein Glashaus war aus bisher unbekannter Ursache in Brand geraten. Nach einer Stunde konnten die 22 FF-Mitglieder den Brand löschen.