Eine geniale Idee, die sich doch etwas mehr Besucher verdienen würde, ist die Reihe „Großmutter liest vor“, die einmal im Monat in der Pfarrbibliothek über die Bühne geht. Hinter der Großmutter verbirgt sich Andrea Hilbert, die auch zum Bibliotheksteam gehört. Entweder verkleidet als Märchenfigur und in Begleitung ihrer „Vorleseratte“, mit der

sie sich auch per „Bauchstimme“ unterhält, oder in Form eines Bilderbuchtheaters entführt sie die Kinder in die spannende Welt der Sagen und Märchen.

Lesungen so aufwendig wie möglich gestalten

Begonnen hatte alles vor circa fünf Jahren. Seitdem gab es kaum einmal eine Wiederholung. „Es gibt ja laufend neue Bücher“, so Hilbert, die sich wünscht, dass sich mehr Kinder für das Lesen interessieren würden. „Wir geben uns die größte Mühe, die Lesungen so aufwendig wie möglich zu gestalten, um hier die richtigen Anreize zu schaffen“, erklären Hilbert und ihre Bibliothekskollegin Renate Reichl unisono im NÖN-Gespräch. Und sie fordern in diesem Sinne auch das Engagement der Eltern ein, den Kindern diese Chance nicht zu verwehren, sondern sie vielmehr zu unterstützen, einmal selbst zum Buch zu greifen.

Wie wichtig das Lesen ist, erklärt Hilbert an Hand einer Studie, laut der in Amerika die Zahl der Zellen in den Gefängnissen nach den Lese- und Schreibkenntnissen bemessen werden, es hier also mehr Bedarf für Analphabeten gibt.

Manchmal sind es zehn Kinder, manchmal auch nur drei, die die Vorleseabende besuchen, obwohl die Bibliothek mitten im Ort leicht zu erreichen ist. Hilbert appelliert hier noch einmal eingehendst an die Eltern: „Es geht hier nicht um uns vom Bibliotheksteam, sondern um die Zukunft ihrer Kinder.“