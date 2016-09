Endlich tut sich was in der Gastroszene. Vor Kurzem stand die Marktgemeinde noch ohne ein einziges Gasthaus da. Nach der Insolvenz der Elisabethhöhe und der Nichtverlängerung des Pachtvertrags des Landgasthauses zog sich auch „Der Grieche“ aus dem Florian-Berndl-Bad zurück.

Während bei Letzterem mit Sascha Hofmann bereits ein Nachfolger gefunden werden konnte, ist man jetzt auch bezüglich des Landgasthauses im Schloss auf dem besten Weg dazu. Bürgermeister Günter Trettenhahn zur NÖN: „Wir haben schon mehr als 20 Interessenten!“

Bewerbungen werden vom „Landgasthaus-Beirat“ bewertet

Und so geht es weiter: Ende September findet ein Besichtigungstermin statt, bei dem auch die Bewerbermappen ausgegeben werden. Dann geht es Schlag auf Schlag: Bis Anfang November müssen die Bewerbungen mit Konzept, Businessplan etc. bei der Gemeinde einlangen. Diese werden in weiterer Folge vom sogenannten „Landgasthaus-Beirat“ bewertet.

Schließlich werden die drei besten Bewerber zu einem Hearing eingeladen. „Ziel ist es, bei der Gemeinderatssitzung im Dezember den Pachtvertrag beschließen zu können, sodass der Betrieb spätestens mit 1. Jänner 2017 aufgenommen werden kann“, gibt sich Günter Trettenhahn hoffnungsfroh.