Für zwei Einbrecher, die in Verdacht stehen, sechs Wohnhauseinbrüche in Gerasdorf verübt zu haben, war am Bahnhof Gerasdorf Endstation. Polizisten aus Wolkersdorf und Gerasdorf konnten die Tatverdächtigen in der Schnellbahn ausmachen, nachdem sie einen Tag zuvor in ein Wohnhaus im Bezirk Mistelbach eingebrochen waren. Den beiden Albanern werden sechs vollendete und drei versuchte Einbrüche in Gerasdorf mit einer Gesamtschadenssumme von 33.000 Euro zur Last gelegt.

Vermehrt Einbrüche in Einfamilienhäuser

Dämmerungseinbrüche haben derzeit auch im Bereich rund um Korneuburg Saison. Vor allem in Bisamberg und Spillern verzeichnet die Polizei vermehrt Einbrüche in Einfamilienhäuser. „Zwei Jahre hatten wir jetzt in Bezug auf Dämmerungseinbrüche eine Ruhe“, sagt Bezirkskommandant-Stellvertreter Andreas Thenner. Die Polizei hat umgehend auf die Entwicklung reagiert: Durch verstärkte Kontrollen am Bahnhof Langenzersdorf hofft man auf einen ähnlichen Fahndungserfolg wie in Gerasdorf, wo die Diebe auch im Zug geschnappt wurden.

"Fenster und Terassentüren sind Schwachstellen"

Andreas Loibner, zuständig für die Kriminalprävention, wünscht sich, dass schon beim Hausbau mehr Augenmerk auf Sicherheitsfragen gelegt wird: „Derzeit ist alles auf das Thema Energie ausgerichtet“, hat er die Erfahrung gemacht. Lediglich in eine Sicherheitstür würden die meisten Häuslbauer noch investieren, „aber durch die Tür kommen die Einbrecher nicht“, weiß Loibner nur allzu gut, dass meistens Fenster oder Terrassentüren die Schwachstellen sind.

Abgesehen haben es die Täter meistens auf Bargeld und Schmuck. Aber auch auf Geldkuverts, wie sie viele vor allem nach Weihnachten zu Hause haben, sind bei den Einbrechern beliebt. Die Kriminalprävention gibt übrigens kostenlose Tipps, wie man sein Eigenheim sicher gestalten kann. Andreas Loibner ist unter Tel. 059133 3240-305 erreichbar.