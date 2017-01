Bei der letzten Sitzung des Gemeinderates brachte VP-Bürgermeister Jürgen Duffek den Antrag ein, ein Darlehen für die Schließung der Deponie für Erde und Bauschutt in Bruderndorf aufzunehmen.

Kosten durch Umweltauflagen

Schon seit vielen Jahren ist die Schließung der außer Betrieb stehenden Deponie im Gespräch. Dieses Vorhaben ist jedoch aufgrund diverser Umweltauflagen sehr kostenintensiv.

„Erst müssen die Pflanzen rundherum weg, dann wird die Erde auf Niveau gebracht. Dann kommt eine Lehmschicht darüber und darauf eine Humusschicht, die bepflanzt wird. Das alles, damit der Bauschutt nicht mit dem Regenwasser in Kontakt kommt. Meiner Meinung nach ist das unnötig aufwendig, da keine der Proben eine Verunreinigung des Grundwassers gezeigt hat. Aber so sind eben die Vorschriften“, so Duffek.

Dies hatte in der Vergangenheit zur Folge, dass die Schließung nie in das Budget passte und immer wieder verschoben wurde. Schon länger übt die Liste Schachel Parteilos (LSP) Druck auf die Gemeinde aus, die Sache abzuschließen.

In der letzten Gemeinderatssitzung, verkündete Duffek nun, dass man Angebote für ein Darlehen für die Schließung eingeholt habe, von denen man nun das günstigste beschließen will. Die Liste Schachel stimmte nicht für den Antrag, was VP-Gemeinderat Philipp Riesenkampff verwunderte:

Duffek: "Kommen um Darlehen nicht herum"

„Haben die Schachels nicht selbst beantragt, die Deponie zu schließen?“, fragte er in die Runde. „Ja, aber die haben ein anderes Denkmuster als wir, das können wir nicht nachvollziehen“, antwortete Bürgermeister Duffek und drückte damit sein Unverständnis aus. „Ja, wir haben die Schließung beantragt und sind auch immer noch dafür. Aber wir wollen nicht, dass ein Kredit aufgenommen wird“, erklärte Johannes Schachel, dass seine Kritik lediglich der Finanzierung galt. Der Antrag wurde ohne LSP-Stimmen angenommen.

Duffek erklärt, warum man um das Darlehen nicht herum kommt: „Wir hätten eigentlich genug Geld für die Schließung, aber man darf der Position „Müll“ nicht einfach Geld zuführen. Das wurde zwar in der Vergangenheit gemacht, ist aber nicht erlaubt. Deshalb müssen wir das aus Gebühren oder eben aus Darlehen finanzieren.“