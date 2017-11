Seit Dienstag geht nach jahrelanger Forderung die endgültige Schließung der seit 1998 außer Betrieb stehenden Deponie in Bruderndorf über die Bühne.

Zunächst werden die dort gelagerte Erde und der Bauschutt auf ein Niveau gebracht. Danach werden sechs bis sieben Lastwagen in über 900 Fuhren 10.000 Kubikmeter Erde anliefern.

Ein großer Bagger verteilt die Erde dann über der Deponie, sodass aus der „Terrassenform“ eine gleichmäßige Böschung wird. Eine externe Firma wird überprüfen, ob alles nach Vorschrift geschieht. Das Vorhaben wird die Gemeinde in Summe rund 200.000 Euro kosten. „Die Finanzierung steht, das heißt, die Müllgebühren müssen nicht angehoben werden“, informiert Bürgermeister Jürgen Duffek.

"Privat Erde ausgehoben"

Damit das Regenwasser in Zukunft nicht mit der Baurestemasse in Kontakt kommt, muss für das Zuschütten eine spezielle undurchlässige Erde verwendet werden. Diese stellt der Großmugler Bürgermeister Karl Lehner zur Verfügung. „Er hat privat Erde ausgehoben, und wie es der Zufall so will, ist es genau die Erde, die wir brauchen. Sie ist sogar noch undurchlässiger als gefordert“, erklärt Jürgen Duffek begeistert.

Da die umliegenden Gemeinden seit dem Zusammenschluss zu den „Weinviertler 5“ in ständigem Kontakt sind, konnte diese glückliche Fügung entstehen. Niederhollabrunn hat sich dadurch fast 60.000 Euro erspart.

Nachdem die Dichtschicht aufgebracht ist, folgt eine Oberschicht, welche schließlich mit Gras bepflanzt wird. Damit ist das Thema „Deponie Bruderndorf“ dann so gut wie abgeschlossen. „Später kommen noch Graniteinfassungen, aber das ist dann eher eine kosmetische Geschichte“, so Duffek.