Es ist ein Projekt, das den Initiatorinnen am Herzen liegt: Am 25. November um 17 Uhr wird der Romantische Adventmarkt der Soroptimistinnen in der beschaulichen Sebastiani-Kirche eröffnet. Damit wird nicht nur die Vorfreude auf die Weihnachtszeit geschürt, sondern auch ein besonderes Buch vorgestellt, das auf die Initiative der Soroptimistinnen und BelvedereBücherei-Leiterin Sabine-Eva Janik zurückgeht.

„Obwohl Frauen viel für Stockerau geleistet haben, sind sie in der Stadt – zum Beispiel bei Straßennamen – nur wenig präsent“, weiß die neue Präsidentin des Clubs, Christa Niederhammer – ein Gedanke, den sie gemeinsam mit Janik weiterspann und der die beiden auf die zündende Idee brachte: „Ich habe ein Jahr lang die Geschichten von Frauen aus Stockerau recherchiert“, so Janik, die auch für ihre Bücher bekannt ist.

In mühevoller Kleinarbeit wühlte sich die Literaturwissenschaftlerin durch alte Zeitungsausgaben und sammelte jeden Hinweis auf das Wirken von Frauen in Stockerau ein. Alle Recherchen verfolgte sie in ihrer Freizeit. „Der älteste Beitrag ist 300 Jahre alt, er schildert den Besuch der Erzherzoginnen bei einer Hirschjagd in Stockerau. Der ‚jüngste‘ stammt aus 1955: Modetipps von der Hellmer-Kundenzeitschrift“, so Janik.

"Bewusstsein schaffen, was Frauen leisten"

Was sie an den vielen Lebensgeschichten besonders fasziniert hat: Die Stockerauerinnen waren immer bereit, zu geben – selbst in den härtesten Zeiten. Die insgesamt 79 Artikel und Kurzbiografien hat Janik in 24 Häppchen unterteilt, was das Buch „Engel für Stockerau“ zu einem idealen Weihnachtsgeschenk macht. Ausgestaltet wurde das Werk mit ergänzenden Beiträgen und Fotos von Engelsfiguren aus Stockerau, denen Janik besondere Eigenschaften zugewiesen hat. Auch ein Engelspaziergang durch die Stadt wird dem Leser vorgeschlagen.

„Wir Soroptimistinnen wollen auch ein Bewusstsein dafür schaffen, was Frauen leisten“, betont Niederhammer. Ihr war es wichtig, mit diesem Buch etwas Bleibendes zu schaffen; trotz Hardcover und schöner Fotos will man den Preis mit 15 Euro leistbar halten. „Es ist ein Buch für alle Generationen geworden!“, freut sich Niederhammer über die Zusammenarbeit.

„Engel für Stockerau“ kann beim Adventmarkt der Soroptimistinnen, der an allen Adventwochenenden von Freitag bis Sonntag stattfindet, erworben werden. Der Erlös des Verkaufs und der Veranstaltung soll ein Projekt unterstützen, das gegen Gewalt gegen Frauen auftritt.