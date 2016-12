Bürgermeister Karl Lehner stellte den Bürgern die neue Lösung für das Altstoffsammelzentrum in zwei Bürgerversammlungen vor. Er ging zu Beginn noch einmal auf die Beweggründe für die neue Lösung ein: „Im ersten Ansatz haben wir ein eigenes Zentrum in Roseldorf auf dem neu geschaffenen Gewerbegebiet angedacht. Doch uns wurde schnell klar, dass das eine sehr hohe finanzielle Belastung bedeuten würde. Daraufhin haben wir uns mit dem Bürgermeister von Sierndorf, Gottfried Muck, in Verbindung gesetzt, ob eine Lösung mit einem gemeinsamen Abfallverband gangbar wäre.“

Nach der Besichtigung entsprechender Verbandslösungen in anderen Gemeinden stand bald fest, dass das die beste Lösung ist. Nachdem auch die Landesregierung zugestimmt hatte, wurden die logistischen Details erarbeitet.

Ungetrennter Müll ist in Zukunft kostenpflichtig

Das ASZ wird mit Schranken versehen, der Zugang ist ab dem 2. Jänner mit eigenen Servicekarten möglich. Die Karten öffnen den Schranken berührungslos. Jeder Haushalt erhält eine Servicekarte, die ab sofort im Gemeindeamt abgeholt werden kann, welches deswegen zwischen den Feiertagen geöffnet sein wird. Außerdem wird an alle Haushalte eine Broschüre mit einer Erklärung zur Benutzung des ASZ zugestellt.

Ein besonderes Anliegen ist Lehner die Disziplin bei der Nutzung: „Das ASZ wird mit Video überwacht, um sicher zu stellen, dass die sorgfältige und richtige Mülltrennung beachtet wird. In der Vergangenheit mussten wir öfter Strafen beim Abfallverband zahlen, weil nicht ordentlich getrennt wurde. Wir schicken noch einmal das Heft mit den genauen Regeln an jeden Haushalt.“ Das Entsorgen von ungetrenntem Müll in großen Säcken als Sperrmüll ist in Zukunft kostenpflichtig und muss vor Ort sofort bezahlt werden. Die Müllgebühren müssen aufgrund der neuen Lösung nicht erhöht werden.

Der Bauhof wird ab dem 2. Jänner gesperrt. Grünschnitt kann weiterhin in Großmugl, aber auch beim ASZ Sierndorf abgegeben werden, dafür ist kein Zutritt über die Schranken erforderlich.

Bauschutt wird weiterhin am Bauhof entgegengenommen, ist aber inzwischen als „Deponiematerial“ stark verteuert.