Im Jänner dieses Jahres begann eine 61-Jährige in einem Fitness-Center in Korneuburg zu trainieren. Dreimal in der Woche suchte die Weinviertlerin das Studio auf, wie die elektronische Stempelkarte aufzeigt. Dass es der Korneuburgerin aber nicht nur um ihre körperliche Ertüchtigung ging, wurde klar, als eine Geldbörse einer anderen Kundin bei ihr gefunden wurde.

Das belastende Indiz hielt die 61-Jährige nicht davon ab, vor Gericht ihre Unschuld zu beteuern. Die fremde Börse in ihrer Tasche konnte sie aber nicht plausibel erklären. „Von selbst ist die Brieftasche nicht in die Tasche geflogen. Insgesamt wurden sechs Brieftaschen von Kundinnen des Fitness-Centers gestohlen, und zufällig waren immer Sie anwesend. Dann wird eine Geldbörse bei Ihnen gefunden. Ihre Unschuldsbeteuerungen sind unglaubwürdig. Ein Geständnis ist der wichtigste Milderungsgrund“, versuchte Strafrichterin Lydia Rada der Leugnenden klarzumachen. Die 61-Jährige blieb aber dabei: „Ich war es nicht.“

Die bislang unbescholtene Korneuburgerin wurde wegen Diebstahls zu acht Monaten auf Bewährung verurteilt.