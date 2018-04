Während der Mittagszeit brach der Unbekannte den Kaffeeautomaten im zweiten Stock auf und entwendete den Münzwechsler. Den leerte er dann in der Herrentoilette aus und schmiss das Gehäuse in einen Mülleimer.

Zwei Mitarbeiterinnen entdeckten den Schaden und fanden das Gehäuse des Münzwechslers im Mistkübel. Sie brachten die Tat umgehend zur Anzeige und auch ein Techniker wurde gerufen.

Durch die Beschädigungen am Kaffeeautomaten beläuft sich der Schaden auf mehrere tausend Euro – der Dieb erbeutete vielleicht 80 Euro. Der Schreck sitzt tief – nicht nur, dass es keinen Kaffee gab, sondern auch, dass jemand so dreist war, mitten am Tag im Rathaus den Automaten aufzubrechen.