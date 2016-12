Für die FPÖ ist klar: Die Stadt braucht mehr Polizisten. Mit einem Dringlichkeitsantrag forderte man, eine Petition an das Bundesministe-rium zu richten.

„Wir haben viele Mails und Anrufe von den Bürgern erhalten“, so FP-Bürgermeister-Stellvertreter Erwin Kube im NÖN-Gespräch. Sein Parteikollege Wolfgang Mayer habe daher den Antrag erarbeitet. „Es geht vor allem um die Nachtstunden. Denn wenn die Polizisten auf Streife sind, ist der Dienstposten unbesetzt“, schildert Kube die Beweggründe.

ÖVP enthielt sich

Da das Bundesministerium eine österreichweite Aufstockung von Planstellen bewirbt, forderte man den Gemeinderat auf, mit einem Petitionsschreiben auf die Situation in Stockerau aufmerksam zu machen. Die SPÖ konnte der Idee viel abgewinnen: „Natürlich wären wir froh, wenn wir mehr Polizisten hätten“, so SP-Stadtchef Helmut Laab, der an den starken Zuzug erinnert.

Auch die NEOS und die Grünen gaben dem Antrag ihre Zustimmung. Nur die ÖVP enthielt sich ihrer Stimme: „Wegen der Formulierung“, betonte VP-Gemeinderat Peter Hopfeld. Vor allem der Begriff „Asylanten“, der in dem Antrag Erwähnung findet, stieß den anderen Parteien sauer auf.

VP-Gemeinderat Gerhard Dummer wollte außerdem wissen, inwiefern diese Forderung von der FPÖ geprüft wurde: „Haben Sie das verifiziert? Es könnte ja sein, dass von den Planstellen bereits welche für Stockerau angedacht wurden“, hakte er nach. Hier musste Mayer klein beigeben. Die NÖN fragte außerdem bei der Landespolizeidirektion nach, ob denn überhaupt Bedarf an mehr Personal bestehe, erhielt bis Redaktionsschluss jedoch keine Antwort mehr.