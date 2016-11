Der Mann wurde seit über zehn Jahren gesucht. Er wurde von der österreichischen Polizei am Mittwoch in Haft genommen, teilten die Carabinieri in Mailand mit.

Der Albaner soll nach Italien ausgeliefert werden, wo er eine zwölfjährige Haft absitzen muss. Er gilt als Führungskraft einer albanischen Bande, die über die Balkan-Route große Mengen Heroin aus Afghanistan nach Italien und nach Westeuropa schleuste. Die Suche nach dem Albaner erfolgte mit Hilfe von Interpol.