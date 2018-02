Die Gemeinde setzt ein weiteres Zeichen für den Umweltschutz: Die Nutzung von Elektro-Fahrzeugen wird stark forciert. In der vergangenen Gemeinderatssitzung wurden die Wege für mehr Stromantrieb statt Benzin oder Diesel geebnet.

Mit Förderungen der LEADER-Region soll im neuen Gemeindezentrum eine Tankstelle um 5.600 Euro entstehen. Die finanzielle Unterstützung beläuft sich dabei auf 50 Prozent des Anschaffungspreises. „Wegen der Förderung dürfen wir den Strom nicht teurer verkaufen, als wir ihn von der EVN kaufen, wir dürfen keine Gewinne machen“, informierte VP-Bürgermeister Hermann Pöschl über die kommende Preisgestaltung.

Die EVN werde Karten ausgeben, mit denen das Stromtanken ermöglicht wird, für die Gemeinde werde keine weitere Arbeit anfallen. Alle anwesenden Mandatare sprachen sich für den Ankauf der Tankstelle aus.

Zudem wird das Niederrußbacher Reiseunternehmen Gansberger eine E-Tankstelle errichten, die auch für einen „eingeschränkten Personenbereich“ zugänglich sein wird. Es werde eine Betriebstankstelle mit öffentlichem Zugang entstehen, wurde in der Gemeinderatssitzung informiert. Mit einer Berechtigungskarte, die man bei Gansberger erwirbt, erhält man Zugang zur Stromquelle. „Die Gemeinde baut ihm dafür die Straße zur Tankstelle“, erläutert VP-Umweltgemeinderat Bernhard Ebhart das Gegengeschäft.

In der Sitzung wurde beschlossen, dass ein Vertrag mit dem Reiseunternehmen aufgesetzt wird, in dem die Pflichten und Rechte beider Seiten festgehalten werden. So wird dem Unternehmen der Bau der Straße in Rechnung gestellt, sollte die E-Tankstelle nicht innerhalb eines Jahres errichtet werden. Auch in diesem Fall waren sämtliche Gemeindevertreter für die Vereinbarung mit dem Unternehmen Gansberger.