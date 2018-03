Wie kommt man auf diese Idee? Diese Frage hat der Ernstbrunner Schlossermeister Michael Bübl in den letzten Tagen oft gehört. Er hat die Eiseskälte der letzten Wochen genutzt und eine Nacht auf der zugefrorenen Neuen Donau verbracht – in einem Zelt inmitten der Großstadt Wien.

"Im Herzen ein Outdoor-Freak und Bergsteiger"

„Meine Eiscamp-Aktion entstand spontan, da ich ja im Herzen ein Outdoor-Freak und Bergsteiger bin“, verrät Bübl gegenüber der NÖN, „leider kann ich nicht jeden Tag nach Kanada oder Alaska fliegen.“ Auf der Donau fand der Schlossmeister ein ebenso anspruchsvolles Abenteuer.

Was es jedoch bedeutet, eine Nacht auf einer Eisplatte zu nächtigen, das wurde ihm erst vor Ort so richtig bewusst. „Die Gewissheit, beim Eisbruch den sicheren Tod zu finden, hat mich im selben Moment ohne Zurückhaltung heimgesucht, als ich das Zelt von innen zugezogen habe.“ In dieser Sekunde stand für ihn augenblicklich fest: „Nichts und niemand kann mich retten. Eiscampen ist wie russisches Roulette mit fünf Kugeln in der Trommel.“

Geräusche drangen aus der Tiefe hervor

Die Angst war ständiger Begleiter in einer Nacht, die scheinbar endlos war. Dazu kamen die ungewohnten Geräusche aus der dunklen Tiefe der Donau. „Das ist nichts für schwache Nerven, den See zu hören, wie er spricht, rumort und knirscht. Das macht schon demütig“, schildert er seine Gefühlswelt.

Für Bübl war es auch etwas Besonderes, dass seine Aktion mitten in Wien unter dem Mille-

nium Tower stattfand. Insofern sieht er sein Erlebnis philosophisch: „Ein Mensch trotzt dem 200-Meter-Büroturm im Hintergrund und zieht die einfachste Form des Lebens dem künstlich geschaffenen Komfort vor.“