Wie berichtet, wollen Hagenbrunn, Enzersfeld und Gerasdorf das Projekt gemeinsam angehen. Die vier bestehenden Anlagen sollen durch leistungsstärkere Räder mit einer Höhe von 220 Metern ersetzt werden.

Im Jänner dieses Jahres wurden alle Gemeinderäte der drei Gemeinden bei einer Infoveranstaltung in Hagenbrunn eingeweiht. Schon da dürfte ein Planungsfehler aufgezeigt worden sein, wie VP-Gemeinderat Gerald Glaser aus Enzersfeld berichtet. „Einer Gemeinderätin ist das aufgefallen, nur wurde das Thema abgetan“, ärgert er sich.

„Ich habe mir den Plan ausgedruckt und nachgemessen.“ Und tatsächlich stieß er auf Fehler: „Die Abweichungen bei den Mindestabständen zum geplanten Wohnbau-Gebiet in Gerasdorf sind eklatant, schätzungsweise 100 bis 200 Meter“, betont der Gemeinderat. Der nötige Beschluss des Enzersfelder Gemeinderates kam daher nicht zustande.

Auf NÖN-Anfrage geht Wien Energie nicht auf den Planungsfehler ein. „Das Projekt befindet sich in einem frühen Stadium. Wir sind in Gesprächen, es wird rechtskonform ablaufen“, informiert Pressesprecher Boris Kaspar. Hagenbrunns VP-Bürgermeister Michael Oberschil stoßen die Diskussionen in Enzersfeld sauer auf: „Meine Meinung ist durchwegs positiv. Wenn nicht Windkraft, was dann?“